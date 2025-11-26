Le biométhane, une solution circulaire pour décarboner l’industrie verrière

Parce qu’elle n’impose pas de changements majeurs au niveau de l’équipement de production, l’utilisation de biométhane à la place du gaz fossile apparaît comme une méthode simple et rapide à mettre en œuvre pour réduire l’impact carbone de l’industrie du verre. Pour la première fois en Europe, Saint-Gobain Glass et l’usine Eurofloat ont testé l’intégration de biométhane local dans la production de verre plat et c’est un succès!

En accord avec le scénario de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), l’industrie verrière prévoit de réduire de 33 % ses émissions de CO 2 d’ici 2030, et de 88 % d’ici 2050, par rapport à 2015. Dans sa feuille de route pour la décarbonation de la filière, le gouvernement identifie plusieurs leviers matures, dont le recyclage du verre, l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’électrification de procédés, la capture/stockage du carbone, et l’utilisation de combustibles alternatifs comme le biométhane ou l’hydrogène.

Saint-Gobain teste le biométhane : quels résultats ?

L’usine EuroFloat, détenue par Saint-Gobain Glass et Riou Glass, est devenue la première usine européenne spécialisée dans la fabrication de verre plat par procédé « float glass », à expérimenter l’utilisation de biométhane local.

Cette expérimentation s’est faite en deux temps. La première opération a eu lieu en août, dans le cadre d’un appel à projets porté par GRDF et visant à soutenir le développement de solutions innovantes d’équilibrage du réseau gaz. Concrètement, il s’agissait de prélever le gaz renouvelable via une station BioGNV[1] reliée au réseau de distribution de gaz et située à proximité du site industriel de Salaise-sur-Sanne (38).

Sur son site, le groupe Saint-Gobain affirme que cette étape préliminaire « a permis d’accroître l’injection de biométhane sur une partie du réseau qui peut ponctuellement être saturée, par manque de consommation, les week-ends d’été. »

La seconde opération, réalisée en octobre, en collaboration avec le fournisseur de gaz et expert en méthanisation agricole Methagora, consistait cette fois à valoriser le biométhane issu de déchets agricoles et produit par des méthaniseurs locaux (Auvergne-Rhône-Alpes), mais non raccordés au réseau de gaz. Après collecte, épuration et compression, le gaz a ensuite été transporté et livré par camion-citerne les 7, 9, 14 et 16 octobre.

Quel est le bilan de ces deux mois d’expérimentation ? Dans un article pour le média Verre et Menuiserie Actualités, Matthieu Jourdier, directeur industriel Saint-Gobain Glass Industry, déclare que ces expérimentations ont « prouvé qu’il est possible de concilier production industrielle et sobriété énergétique sans compromis sur la qualité. »

Le biométhane, un modèle d’industrie circulaire

Au-delà de la faisabilité technique, l’objectif était aussi de prouver qu’un approvisionnement en biométhane local et acheminé par la route (gaz porté) pouvait se concrétiser. Car ce qui importe ici est avant tout le modèle d’industrie circulaire proposé et la logistique à mettre en œuvre.

Comme l’affirme Methagora, ce projet représente ainsi une étape clé pour la filière du biométhane, puisqu’il démontre que « les solutions techniques, la logistique et la coopération territoriale sont déjà en place pour alimenter les sites industriels en gaz vert. »

De son côté, Saint-Gobain Glass entend poursuivre ses expérimentations sur d’autres sites industriels, en accord avec sa feuille de route visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Par ailleurs, au-delà du verre plat, le groupe investit dans différentes énergies de substitution pour ses multiples activités, notamment l’hydroélectricité. C’est le cas dans son usine de laine de verre de Forssa en Finlande (+ Biogaz), mais aussi de ses usines de plaques de plâtre de Sainte-Catherine (Canada) et de Fredrikstad (Norvège).

Car, comme le rappelle Matthieu Jourdier, le directeur de Saint-Gobain Glass, dans un article du journal Le Monde, « aucune énergie ne réglera à elle seule les besoins de toutes nos industries, l’avenir sera forcément un mix énergétique décarboné mêlant électricité, biogaz, hydrogène, etc. »

[1] En France, en 2025, on compte déjà plus de 380 stations GNV/BioGNV publiques et 350 stations privées