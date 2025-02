PFAS : des résidus un peu partout dans l’eau du robinet

Dans une nouvelle enquête, UFC-Que-Choisir et Générations futures déclarent avoir détecté des PFAS dans 29 des 30 communes qu'ils ont analysées, y compris dans de grandes villes comme Paris, Lyon et Bordeaux.

Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), ces « polluants éternels », font décidément bien parler d’eux en ce moment. Dans une nouvelle étude, les associations Générations Futures et l’UFC-Que Choisir ont analysé 33 PFAS dans l’eau potable de 30 communes françaises. La recherche comprend notamment les 20 PFAS qui devront faire l’objet d’une surveillance dans l’eau potable au plus tard en 2026, et le TFA, un métabolite de pesticides (traité à part). Et elles n’ont pas été déçues : 29 prélèvements contiennent des PFAS.

Les résultats de l’étude sont limpides : l’eau potable compte divers résidus de PFAS. « Certaines zones, comme Tours ou les environs de Rouen, présentent un véritable cocktail chimique, avec respectivement 10 et 11 PFAS différents relevés dans un seul prélèvement », prévient le communiqué de l’étude.

Des prélèvements conformes à la future norme française, mais…

Les limites de qualité pour 2026 sont fixées en France à 100 ng/L pour la somme des concentrations de 20 PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine. « Ces concentrations en PFAS (hors TFA) restent conformes à la norme choisie par la France », reconnaissent les associations. Ces dernières soulignent toutefois que ces normes sont « bien moins strictes que celles d’autres pays », dans lesquels il existe des seuils spécifiques pour les PFAS les plus dangereux.

Ainsi, les associations pointent du doigt que 6 prélèvements sont non conformes à la norme américaine (4 ng/L pour le PFOA et 4 ng/L le PFOS). L’étude a notamment relevé 22 ng/L en PFOS à Rouen, 5 ng/L en PFOS à Amiens. En plus, 15 prélèvements sont non conformes à la future norme danoise sur les PFAS, encore plus stricte (2 ng/L pour la somme de 4 molécules spécifiques : PFOA, PFOS, PFNA et PFHxS). Un prélèvement à Bordeaux relève par exemple 9,5 ng/L pour ces molécules, un autre à Lyon 7,1 ng/L.

Parmi les PFAS les plus problématiques, les PFOA, PFOS, PFNA et PFHxS sont des substances toxiques avec des effets potentiels multiples sur la santé. Citons des effets de perturbateurs endocriniens, risques accrus de cancers et maladies cardiovasculaires, bioaccumulation dans l’organisme et persistance dans l’environnement.

Le TFA, un PFAS à part, également résidu de pesticide

Le TFA, un autre PFAS, également résidu de certains pesticides, a été traité à part dans cette étude. Il a ainsi été détecté dans 24 prélèvements sur 30, notamment à Paris ou dans des communes des agglomérations de Poitiers et Orléans. « Les concentrations de TFA détectées excéderaient la limite applicable aux pesticides dans 20 prélèvements sur 30, précise le communiqué de l’association. Une situation d’autant plus préoccupante que cette substance n’est pas recherchée dans les contrôles réglementaires en France ».

Il existe bien une limite de 100 ng/L pour chaque pesticide ainsi qu’à ses produits de dégradation évalués comme pertinents par l’Anses. Cela n’est pas le cas du TFA « malgré plusieurs demandes de Générations Futures », insiste l’association. Elle renouvelle sa demande d’évaluation du danger induit par le TFA et de l’intégrer au plan de contrôle de l’eau du robinet.

L’UFC-Que-Choisir et Générations futures demandent désormais aux parlementaires de voter la proposition de loi déposée par le député Nicolas Thierry (Groupe écologiste et social). Cette proposition de loi visant à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS a été approuvée par l’Assemblée nationale en première lecture le 4 avril dernier, puis au Sénat le 30 mai. Le texte sera examiné en deuxième lecture à l’Assemblée nationale le 20 février prochain.