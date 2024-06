Le crépuscule de la route solaire de Tourouvre

Inaugurée avec faste en décembre 2016 par Ségolène Royal, alors ministre de l’Environnement, la route solaire de Tourouvre n'a finalement pas tenu ses promesses. Son démantèlement marque la fin d'une expérience pionnière.

Point final pour la première route solaire mondiale. En effet, a commencé, le 27 mai dernier, la démolition des dalles photovoltaïques qui ornent la route départementale 5 desservant la commune normande de Tourouvre-au-Perche, dans l’Orne. Le démantèlement a été voté lors du conseil municipal de Tourouvre, le 15 février dernier, pour répondre au mécontentement des habitants qui pointait les fréquents travaux empêchant l’accès à la route.

Cette destruction entraîne également la disparition de la fresque de street art réalisée par le collectif 100 Pression. Cette fresque longeait la route et ornait les murs servant à protéger les armoires électriques et ses câbles. Cette œuvre, qui représentait notamment les chevaux de l’Orne, avait coûté 40 000 € au groupe Colas.

L’histoire aura ainsi duré sept ans. C’est en décembre 2016 que le ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer inaugurait cette expérimentation novatrice. Celle-ci aurait dû préfigurer un déploiement de 1 000 kilomètres sur le réseau routier national d’ici 2020. Depuis l’annonce de la démolition, les 5 millions d’euros investis par l’État font l’objet de vives critiques. Néanmoins, Franck Poirier, le maire de Tourouvre-au-Perche, précise que l’expérimentation n’a rien coûté à la commune et que le démontage est pris en charge par l’entreprise.

Une innovation aux résultats en demi-teinte

Développée par la société Wattway, filiale du groupe Colas, la technologie comprend un revêtement routier de 2 800 m2 de panneaux photovoltaïques en forme de dalles collés sur l’asphalte et s’étendait initialement sur un tronçon d’un kilomètre de long. Ces panneaux devaient pouvoir capter l’énergie solaire pour générer une électricité qui rejoindrait ensuite le réseau de distribution local via un raccordement direct. Cette production devait être suffisante pour alimenter plusieurs maisons et l’éclairage public du village.

Cependant, les objectifs escomptés ne seront jamais atteints. Tout d’abord, dès la mise en exploitation, des problèmes techniques sont apparus : dégradation des panneaux, nuisances sonores, affaissements de la chaussée à cause de la circulation. Ces perturbations conduisaient à des fermetures répétées de la route. En 2020 puis en 2021, il a fallu remplacer une partie des panneaux photovoltaïques par des panneaux de nouvelle génération, mais cette fois-ci sur une section plus réduite, de 400 mètres seulement.

Au niveau énergétique, le rendement est lui aussi loin des espérances. Dès la première année, l’énergie produite représentait la moitié de l’objectif fixé initialement à 790 kilowattheures (kWh) par jour. En 2022, la route solaire fournissait de l’électricité pour trois logements seulement. Elle a produit 366,2 MWh en six ans, soit à peine 61 MWh par an. Cette expérimentation s’est avérée trois fois plus coûteuse que les panneaux solaires classiques. L’inefficacité de ce dispositif s’explique notamment par l’absence d’inclinaison de la route et par les ombrages causés par le passage des véhicules.

L’échec est inhérent à l’innovation

Malgré ces revers, la société Wattway Colas insiste sur l’importance des leçons apprises. Cette expérimentation a permis d’accélérer le développement de la technologie des dalles solaires puisque, grâce à ces huit années d’essais, une dizaine de types de panneaux a été conçue. Reconnaissant que leurs panneaux photovoltaïques ne sont pas adaptés à une route standard, la société a décidé de développer cette technologie sur des pistes cyclables, des parkings ou des trottoirs. Récemment, deux pistes cyclables photovoltaïques ont été inaugurées aux Pays-Bas.

En outre, les panneaux solaires récupérés lors du démontage seront mis à profit afin de récupérer des informations utiles concernant notamment l’évolution des matériaux.

Aujourd’hui, les dalles photovoltaïques développées par la société Wattway sont exportées partout dans le monde. C’est l’illustration qu’en matière d’innovation, malgré les obstacles rencontrés tout au long du parcours, la persévérance finit d’une manière ou d’une autre par porter ses fruits.