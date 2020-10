Le récap’ insolite du mois #7

Découvrez les news les plus insolites du mois d'octobre ! Avec ce mois-ci : un film interactif grâce à la VR et l'IA, une puce qui protège des ondes téléphoniques ainsi qu'un sabre laser réellement dangereux.

Jouez avec des personnages en VR

Êtes-vous prêt à prendre part à ce film interactif qui permet de mélanger réalité virtuelle, jeu et cinéma ? Ce projet est une coproduction entre le studio indépendant de Toronto Transitional Forms et l’Office national du film (ONF) du Canada, qui a été présenté lors du Festival international du film de Venise.

Les téléspectateurs ont la possibilité de regarder une histoire, de s’impliquer et de changer l’action avec des personnages dotés d’IA et livrés à eux-mêmes. Pour Pietro Gagliano, un des réalisateurs, « beaucoup de films interactifs ont des moments décisifs, où vous pouvez rejoindre le récit, mais je voulais créer quelque chose qui vous permette de transformer l’histoire à tout moment. »

L’empathie est un élément clé de ce qui rend cette réalisation si percutante pour le spectateur. En effet, c’est un tout autre monde lorsque vous pouvez observer, interagir et apprendre de vous.

Une puce en bouse pour protéger des ondes téléphoniques.

La Commission nationale de la vache en Inde affirme avoir réussi à mettre au point une puce à base de bouse qui permettrait d’éviter les radiations nocives émises par les téléphones portables.

«Nous avons observé que si l’on place cette puce dans son portable, elle réduit les radiations de manière significative», a affirmé Vallabhbhai Kathiria en montrant une fine plaquette de couleur jaune de la taille d’une carte SIM. Le chercheur n’a fourni aucun autre détail sur les recherches ayant permis cette découverte.

Le président de la Commission nationale de la vache a également déclaré au quotidien The Indian Express que les «puces» étaient fabriquées grâce à plus de 500 abris pour vaches et coûtaient environ 100 roupies pièce (1,36 dollar ou 1,156 euro).

Bien qu’il n’existe aucune démonstration scientifique des bienfaits prêtés à la bouse de vache, des membres politiques prônent sa vertu thérapeutique y compris pour soigner le coronavirus.

Rashtriya Kamdhenu Aayog chairman Vallabhbhai Kathiria unveiled a chip developed from cow dung which he claims has the capacity to reduce radiation from mobile phones. The official also claimed that it has been scientifically proven.

Watch the video. #NewsMo #Vertical pic.twitter.com/5VURw3vjl2 — IndiaToday (@IndiaToday) October 13, 2020

Un sabre laser réellement fonctionnel et dangereux

Les ingénieurs frapadingues de Hacksmith Industries viennent de dévoiler un sabre laser au plasma parfaitement fonctionnel. Ce dernier est en effet capable de générer une flamme au plasma chauffée à 4 000 degrés ! À ces niveaux de chaleur, le sabre laser parvient même à découper des matériaux solides !

Le stockage du gaz (propane) nécessaire à la création d’un rayon plasma est contenu dans une cuve reliée à un sac à dos de style steampunk. Le mélange propane oxygène génère un rayon plasma, tandis que le dosage de ce mélange permet de contrôler la longueur du faisceau. Il est même possible de rajouter certains composants chimiques à la base du faisceau (comme du chlorure de sodium) afin d’en modifier la couleur ! Évidemment, ce sabre laser s’avère éminemment dangereux à l’utilisation. La réalité ne rejoint pas la fiction sans contrepartie…