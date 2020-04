Le récap’ insolite du mois #2

Découvrez les news les plus insolites du mois d'avril ! Avec ce mois-ci : le Pentagone diffuse des vidéos d'ovnis, des dauphins qui brillent d’une couleur bleutée et un site Web qui menace de s'autodétruire.

Espace : le Pentagone diffuse des vidéos d' »ovnis »

Le Pentagone a officiellement diffusé trois vidéos prises par des pilotes de la Marine américaine montrant des rencontres en vol avec ce qui peut sembler être des ovnis.

Le Département américain de la Défense a expliqué lundi dans un communiqué qu’il avait décidé de les diffuser officiellement « de manière à dissiper toute idée fausse du public sur sur la véracité ou non des images qui ont été propagées ». Il ajoute également que « le phénomène aérien observé dans les vidéos est qualifié de non identifié ».

En décembre 2017, le Pentagone a reconnu avoir financé jusqu’en 2012 un programme secret d’un coût de plusieurs millions de dollars destiné à enquêter sur les observations d’ovnis.

Des dauphins bleuis par la bioluminescence des vagues

Profitant visiblement du confinement, des dauphins se sont joints au milieu de vagues bioluminescentes observées au large de Newport Beach, en Californie.

La bioluminescence est la production et l’émission de lumière par des micro-organismes via une réaction chimique pendant laquelle l’énergie se transforme en énergie lumineuse.

Dans cette vidéo ci-dessous, les dauphins nagent à coté d’un bateau dans des vagues bioluminescentes et brillent d’une couleur bleutée.



Un site programmé pour s’effacer si personne n’écrit en 24h

Intitulé « This website will self-destruct », ce site internet est basé sur un concept insolite : il faut qu’au moins un message anonyme soit publié dessus toutes les 24 heures, sinon il disparaîtra automatiquement. Chacun est libre de poster un message de manière totalement anonyme. On relève déjà plus de 50 000 messages.

Un compte à rebours marque le temps qu’il reste en seconde mais il se remet à zéro des qu’un message est publié.