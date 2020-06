Le récap’ insolite du mois #4

Découvrez les news les plus insolites du mois de juin ! Avec ce mois-ci : des plantes qui produisent de l'électricité, une étrange boule de feu dans le ciel et préparez-vous à voyager dans la stratosphère à bord d'un ballon géant.

Sera-t-il possible de produire l’électricité avec des plantes ?

D’après une étude innovante menée sous la direction du Prof. Iftach Yacoby, Directeur du laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences de la vie de l’Université de Tel-Aviv, il est possible de transformer n’importe quelle plante en source d’énergie électrique. En effet, leur étude montre que les plantes possèdent des capacités de production électrique particulièrement efficaces, basées sur le processus de photosynthèse.

Dans cette étude, pour extraire le courant des plantes, les chercheurs ont donc cherché « un endroit dans les cellules des plantes qui puisse servir de ‘prise’ de taille nanométrique ».

Les chercheurs ont donc utilisé une enzyme qui fabrique de l’hydrogène. « La plante qui a reçu les gènes a commencé à produire des cellules photovoltaïques perfectionnées contenant le nouvel enzyme. Nous nous sommes alors aperçus que nous avions trouvé la fameuse ‘prise’, l’endroit stratégique qui permet une production d’électrons, sans déperdition d’énergie lorsqu’on y introduit l’enzyme en question », rapportait Iftach Yacoby à une agence de presse.

Malgré les résultats prometteurs de l’étude, il faudra encore au moins une décennie pour qu’ils soient convertis en produits commercialisables.

Une mystérieuse boule de feu verte dans le ciel australien

Un phénomène spectaculaire a été observé dans le ciel australien dans la nuit du 14 au 15 juin et à l’heure actuelle, les scientifiques ne savent pas quel est l’objet qui a brûlé dans l’atmosphère pour créer un spectacle de lumière brillant de ce type. Pour certains, il pourrait s’agir de débris spatiaux d’une fusée récemment lancée aussi bien que d’une boule de feu naturelle ou d’un astéroïde.

Pour Glen Nagle qui travaille à la station installée à Canberra par la NASA et l’Organisation pour la recherche scientifique et industrielle du Commonwealth, la couleur très particulière de la boule de feu témoigne d’une forte teneur en fer.

Ce genre de phénomène apparaît assez souvent dans des zones peu peuplées, alors ils passent inaperçus. Il faut savoir que , chaque jour, environ 100 tonnes de débris venus de l’espace font irruption dans l’atmosphère de la Terre.

LOOK UP: Green fireball seen streaking across the night sky in Australia’s remote Pilbara region. https://t.co/ilxELisKYE pic.twitter.com/tBYTQoS3cF — ABC News (@ABC) June 15, 2020

Vivez un vol en ballon géant dans la stratosphère

La startup Space Perspective vous propose de voyager en ballon à 30 km d’altitude et profiter d’une vue imprenable de notre belle planète bleue. Un ballon géant qui reproduira l’expérience vécue par les astronautes et qui vous emmènera à haute altitude, tout proche de l’espace mais sans y rentrer.

Un vol d’essai est prévu à bord de cette capsule blanche sphérique appelée Neptune. Un énorme ballon rempli d’hydrogène servirait de propulseur à un rythme de 20 km/h avec à son bord 8 passagers ainsi que le pilote.

Les premiers voyages seront commercialisés au prix astronomique de 125.000 dollars. Le vol devrait durer environ 6 heures, soit 2 heures pour la montée, 2 heures pour le planer au-dessus de la Terre et les 2 dernières heures pour la descente et l’atterrissage dans l’océan.