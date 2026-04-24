Le recyclage des plastiques, une solution moins durable qu’elle n’y paraît

Au cours de leur recyclage, les propriétés des plastiques se trouvent souvent dégradées en raison du processus de transformation imparfait. Ces matériaux recyclés ne récupèrent donc pas leur état initial et sont alors utilisés pour des applications de moindre valeur, ce qui remet en cause leur circularité. Ce phénomène a pour nom le décyclage.

Présenté comme l’un des piliers de l’économie circulaire, le recyclage des plastiques apparaît aujourd’hui sous un jour plus nuancé. Derrière l’image vertueuse du tri et de la valorisation des déchets se cache une réalité scientifique bien documentée : celle du décyclage, aussi appelé downcycling. Ces termes signifient qu’à chaque cycle de transformation, la plupart des plastiques perdent en qualité, ce qui limite leur réutilisation et remet en cause l’idée d’une boucle véritablement fermée.

Ce phénomène s’explique d’abord par la formulation chimique de ces matériaux. Ils sont constitués de longues chaînes moléculaires (polymères), elles-mêmes fabriquées à partir de monomères issus du pétrole. Or, ces assemblages, surtout dans le cas des thermoplastiques, subissent des altérations lors de leur utilisation, puis au cours des opérations de retraitement. Lors du recyclage mécanique, le principal procédé actuellement éprouvé à grande échelle, cette dégradation est principalement liée à la rupture et à la modification des chaînes polymères, lors des opérations de broyage, de chauffage et de remoulage. Ces contraintes thermiques et mécaniques provoquent une réduction de certaines propriétés, comme la résistance, la rigidité ou la ténacité.

Pourtant, recycler les plastiques en boucle fermée est tout à fait envisageable afin de retrouver un usage identique, sans perte fonctionnelle majeure des propriétés de la matière. Une bouteille en PET (Polyéthylène téréphtalate) par exemple peut être recyclée en une nouvelle bouteille en PET. Sauf que cette opération est techniquement exigeante, car elle exige une très haute qualité du déchet de départ et nécessite donc une collecte et un tri rigoureux ainsi que le retrait d’éventuelles traces de contaminants, comme des résidus alimentaires.

En pratique, dans de nombreux cas, la majorité des bouteilles en PET sont recyclées en boucle ouverte, ce qui conduit à une dégradation des propriétés du matériau recyclé au cours du processus de transformation. Elles servent alors à fabriquer des fibres textiles, des tapis, du rembourrage ou des matériaux divers. C’est précisément ce glissement vers des usages de moindre qualité qui définit le décyclage. Une étude parue dans Processes souligne que les matériaux plastiques recyclés présentent souvent des propriétés dégradées, ce qui les rend uniquement adaptés à des applications de moindre valeur.

Une hétérogénéité qui complique le recyclage

D’autres facteurs viennent renforcer ce phénomène. Les plastiques recyclés sont souvent plus hétérogènes que les plastiques vierges, car ils contiennent des additifs chimiques, des colorants ou un mélange de polymères, qui rendent difficile leur traitement. Dans de nombreux cas, cette complexité compromet fortement l’aptitude à un recyclage de haute qualité. Elle explique pourquoi le recyclage reste largement imparfait, contrairement à des matériaux comme le verre ou l’aluminium. Le plastique ne peut être recyclé indéfiniment sans perte ; chaque cycle constitue davantage une étape transitoire qu’un retour à l’état initial.

En plus de la dégradation de la qualité, le recyclage pose également des questions environnementales. Les procédés industriels nécessitent de l’énergie et de l’eau, tout en générant des rejets. Une étude parue dans Springer Nature montre que ces étapes produisent elles-mêmes des microplastiques, qui peuvent dans certains cas se libérer dans l’environnement. Lorsque les systèmes de filtration sont insuffisants, ces particules invisibles contribuent à une pollution diffuse, notamment dans l’eau.

Si le recyclage a pour effet de réduire temporairement les déchets et d’économiser des ressources, il ne constitue pas une solution durable à lui seul. Selon un rapport de « Global Plastics Outlook », seulement 9 % des plastiques mis sur le marché dans le monde sont recyclés et environ 71 % des plastiques finissent dans les décharges ou achèvent leur cycle de vie sous forme de déchets sauvages.

Face à ce constat, de plus en plus d’experts appellent à agir en amont en réduisant la production, en concevant des plastiques plus simples et plus recyclables, ou en les remplaçant par d’autres matériaux. Si le recyclage reste un outil utile, il ne saurait masquer une réalité désormais bien établie : dans le cas des plastiques, la boucle n’est pas circulaire, mais progressivement descendante.