Plastique, la filière française sous pression

La guerre au Moyen-Orient provoque une nouvelle onde de choc dans l’industrie européenne, avec des effets rapides sur les matières premières, les coûts de production et les circuits logistiques. En France, la filière du plastique apparaît parmi les plus exposées en raison de sa forte dépendance aux dérivés pétroliers et à des approvisionnements mondialisés.

Le plastique figure parmi les secteurs industriels directement exposés à la guerre au Moyen-Orient, parce qu’une large part de sa production repose sur des dérivés d’hydrocarbures comme le naphta, base de nombreux polymères. Le lien avec la crise énergétique est renforcé par le rôle stratégique du détroit d’Ormuz, par lequel transitait encore en 2025 environ un quart du commerce maritime mondial de pétrole et près de 20 millions de barils par jour. Dans le contexte actuel, les flux d’hydrocarbures y ont fortement chuté, ce qui a immédiatement renchéri les matières premières de la pétrochimie, tandis que les cours du brut ont franchi le seuil des 100 dollars le baril en mars.

La répercussion sur les transformateurs est déjà visible. Le prix du naphta a bondi de 60 % au cours du seul mois de mars, tandis que des fournisseurs ont commencé à appliquer des hausses de 20 à 40 % sur certaines références. Dans ce cadre, la plasturgie française se retrouve confrontée à une double contrainte. La première est le coût des résines vierges, mécaniquement tiré vers le haut par la tension pétrolière. La seconde est la fragilité logistique, car le ralentissement du trafic maritime et le renchérissement du transport perturbent l’arrivée des volumes importés.

La tension est particulièrement sensible pour les industriels qui dépendent de flux venus d’Asie ou du Golfe. Il est estimé qu’en 2025, 10 à 15 % de la matière vierge importée par les plasturgistes provenait du Moyen-Orient. L’exposition n’implique pas une rupture générale à l’échelle européenne, mais elle augmente le risque de retards ou d’arrêts de livraisons pour les entreprises les plus dépendantes de ces origines. Dans certaines usines françaises, la visibilité reste courte. Des acteurs du secteur indiquent disposer d’environ deux mois de couverture entre stocks de produits finis et stocks de matières premières, au-delà desquels l’équation devient plus délicate.

Un choc industriel qui remonte jusqu’aux produits du quotidien

L’impact ne se limite pas aux résines achetées par les transformateurs. Le plastique entre dans la composition d’une multitude de biens de consommation et de produits industriels, des emballages aux composants automobiles, en passant par l’électroménager et le bâtiment. Quand le coût des polymères grimpe, l’ensemble de la chaîne se tend. La fabrication de contenants, dont les bouteilles, fait partie des segments immédiatement exposés, parce qu’elle dépend de molécules pétrochimiques comme l’éthylène et le propylène, elles-mêmes affectées par les perturbations sur le brut et les produits intermédiaires.

La situation est d’autant plus sensible que l’Agence internationale de l’énergie qualifie l’épisode actuel de plus forte perturbation de l’histoire du marché pétrolier mondial, en raison de l’effondrement des flux passant par Ormuz et du nombre limité de voies alternatives. Pour la plasturgie, cela signifie que la hausse des coûts ne relève pas seulement d’un mouvement spéculatif de court terme. Elle traduit aussi une remise en cause temporaire d’équilibres d’approvisionnement construits sur des matières abondantes, transportées à bas coût et livrées avec une grande régularité.

Le recyclé retrouve un peu d’oxygène sans effacer la vulnérabilité du secteur

Cette séquence redonne toutefois un peu d’air au plastique recyclé. Depuis plusieurs mois, les recycleurs européens subissaient la concurrence de plastiques vierges importés à bas prix, en provenance notamment de Chine et du Moyen-Orient. Avec la remontée du pétrole, l’écart de prix entre matière vierge et matière recyclée a commencé à se resserrer, ce qui provoque un frémissement de la demande. Ce mouvement reste encore modeste, mais il signale un rééquilibrage de marché qui pourrait profiter, au moins ponctuellement, aux producteurs européens de recyclé.

L’amélioration reste néanmoins fragile. L’Europe avait doublé sa capacité de recyclage des plastiques entre 2017 et 2022, de 6 à plus de 12 millions de tonnes, mais plusieurs fermetures récentes ont déjà amputé l’outil industriel d’environ un million de tonnes de capacités. Dans le même temps, l’objectif européen de 55 % de recyclage des emballages plastiques d’ici 2030 est maintenu. Le conflit ne change donc pas la structure de fond du secteur. Il met plutôt en lumière une dépendance persistante aux hydrocarbures, une vulnérabilité logistique forte et la difficulté à sécuriser une filière industrielle compétitive sur le long terme.

Au total, la guerre au Moyen-Orient agit comme un révélateur brutal. Elle montre que le marché du plastique reste étroitement arrimé à l’énergie fossile, que les chaînes d’approvisionnement demeurent exposées aux détroits stratégiques et que la compétitivité du recyclage dépend encore largement du niveau des cours pétroliers. Pour les industriels français, le choc est déjà concret. Pour les consommateurs, il pourrait bientôt devenir visible dans le prix de plusieurs produits courants.