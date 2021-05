Le stockage d’énergie à haute température : une solution économique

Interview

Pour devenir de réelles solutions de substitution à grande échelle, les sources d’énergie intermittentes comme le solaire et l’éolien doivent être associées à des techniques de stockage d’énergie efficaces, économiquement viables et écologiquement durables. Rencontre avec Alejandro Datas, chercheur à l’Instituto de Energía Solar et coordinateur des projets européens AMADEUS et NATHALIE.