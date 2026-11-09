Les actualités à suivre : COP31, drones made in Renault, IA, puces électroniques...

La rédaction vous propose un rapide tour d'horizon sur les informations qui feront l'actualité industrielle dans les jours et les semaines à venir.

Électricité : la COP31 prépare une nouvelle bataille industrielle mondiale

La COP31, qui s’ouvre le 9 novembre à Antalya, place l’électrification au cœur des discussions climatiques, avec l’ambition de porter sa part dans la consommation mondiale d’énergie de 20 % à 35 % d’ici 2035. Cette initiative, baptisée « 35 by 35 », vise à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, mais la question de l’origine de l’électricité divise déjà les pays, certains continuant de développer leur production au charbon. L’Agence internationale de l’énergie souligne que la demande électrique mondiale progresse désormais beaucoup plus rapidement que la consommation totale d’énergie, sous l’effet des transports, de l’industrie et des centres de données. Pour les industriels français, ce mouvement pourrait accélérer les marchés des pompes à chaleur, fours électriques, transformateurs, câbles, automatismes et équipements de gestion de l’énergie. La France dispose d’un avantage avec son électricité largement décarbonée, même si RTE souligne que l’électrification des usages reste insuffisante pour tirer pleinement parti de cette capacité de production. La réussite du mouvement dépendra aussi des investissements dans les réseaux, dont le développement reste en retard sur celui des renouvelables, comme le rappelle le programme officiel de la COP31. Le financement constituera un autre enjeu majeur, notamment pour les sites industriels, avec des . La COP31 pourrait ainsi donner un nouvel élan à l’électrification industrielle, à condition que les engagements volontaires se traduisent en investissements concrets et en électricité bas carbone accessible aux entreprises.

Renault entre dans la robotique militaire, et toute l’industrie automobile pourrait suivre

Le 3 novembre, Renault et le Belge John Cockerill ont dévoiléForefront Concept, un drone terrestre électrique et téléopéré qui porte une tonne sur 400 kilomètres, destiné à l’armée comme aux interventions civiles en milieu dangereux. C’est le quatrième projet de défense du losange cette année, après les drones Chorus et Toutatis et le véhicule 4 TROOP, mais le premier qu’il conçoit lui-même au lieu de seulement le fabriquer. Le mouvement dépasse Renault : Volkswagen reconvertit son usine d’Osnabrück vers la défense, et Valeo produira dès 2027 des moteurs pour les drones d’Harmattan AI. Demain, les usines automobiles en surcapacité pourraient devenir des réserves de production militaire, capables de monter en cadence en quelques semaines. Les spécialistes comme Milrem, KNDS ou Arquu devront alors s’allier aux constructeurs ou baisser leurs coûts, sur un marché mûr pour la consolidation. Les débouchés civils, de la lutte contre les incendies au démantèlement nucléaire, offriraient le volume qui rend ces lignes rentables entre deux commandes publiques. Mais rien n’est acquis sans contrats fermes, d’autant que la France n’a pas encore prévu d’acheter Toutatis en grande quantité. L’image de marque, l’éthique des robots armés et le contrôle des exportations pèseront aussi sur cette nouvelle alliance entre la voiture et l’armement.

IA : la course aux capitaux risque de creuser le fossé industriel transatlantique

OpenAI vient de boucler unepremière levée de 11 milliards de dollars, sur la base d’une valorisation de 1 250 milliards de dollars, confirmant l’ampleur financière prise par la course à l’intelligence artificielle. Le tour de table pourrait atteindre 20 milliards de dollars, mais cet objectif a été révisé à la baisse, signe d’une prudence croissante des investisseurs face aux dépenses colossales du secteur. Ces financements doivent notamment soutenir le développement des modèles et des infrastructures de calcul, dont les besoins en électricité pourraient doubler à l’échelle mondiale d’ici 2030. La puissance financière des acteurs américains accentue le déséquilibre avec l’Europe, où Mistral AI a récemment levé 3 milliards d’euros, un record continental qui reste sans commune mesure avec les montants mobilisés outre-Atlantique. Bruxelles tente de combler cet écart avec son programme de gigafabriques d’IA, destiné à développer des capacités européennes d’entraînement et d’exploitation des modèles. La France s’est positionnée pour accueillir l’une de ces infrastructures, avec un engagement public de 100 millions d’euros de commandes de calcul. Cette compétition ouvre des marchés aux équipementiers français de l’électricité, du refroidissement et des infrastructures numériques, mais soulève aussi la question des capacités de raccordement des futurs data centers. Au-delà des valorisations spectaculaires, le véritable défi pour la France sera de financer des technologies et des infrastructures capables de rivaliser durablement avec les géants américains, sans se limiter au rôle de cliente de leurs modèles.

Puces électroniques : 525 millions d’euros pour faire émerger les futurs Nvidia européens

Avec un plan de 525 millions d’euros, Bruxelles veut faire émerger une nouvelle génération de concepteurs de semi-conducteurs, un segment où les entreprises européennes représentent moins de 1 % des revenus mondiaux des sociétés sans usine de fabrication. Sur cette enveloppe, 440 millions financeront des subventions aux jeunes entreprises, tandis que 85 millions seront consacrés à une plateforme européenne de conception de puces. Cette infrastructure mutualisera logiciels spécialisés, blocs de propriété intellectuelle et accès à la fabrication, avec des aides pouvant atteindre 16 millions d’euros par start-up. L’objectif est de réduire les coûts de développement, particulièrement élevés dans la microélectronique, et de permettre aux jeunes entreprises de transformer plus rapidement leurs innovations en composants commercialisables. La France dispose déjà d’un écosystème spécialisé, notamment autour du CEA-Leti à Grenoble, dont les moyens de conception et de prototypage peuvent accompagner les start-up et les équipementiers. Le programme pourrait renforcer les perspectives des concepteurs français de puces dédiées à l’intelligence artificielle, aux systèmes embarqués, à l’automobile ou à la défense, tout en créant de nouveaux débouchés pour les fabricants européens. Mais la Cour des comptes souligne que la France doit mieux cibler ses investissements dans les semi-conducteurs, après 8,7 milliards d’euros d’aides programmées entre 2018 et 2025. L’enjeu dépasse donc le financement de start-up : en développant ses propres concepteurs, l’Europe espère alimenter ses futures usines en commandes et reconquérir une partie de la valeur ajoutée mondiale des puces électroniques.

Robotique : la France peut-elle profiter de l’accélération mondiale annoncée pour 2027 ?

La prochaine édition du Consumer Electronics Show (CES), organisée en janvier 2027 à Las Vegas, devrait consacrer l’essor spectaculaire de la robotique, porté par les progrès de l’intelligence artificielle et des systèmes autonomes. Cette évolution confirme le passage de l’IA générative à l’IA physique, capable de percevoir son environnement, de manipuler des objets et d’exécuter des tâches dans le monde réel, une tendance déjà visible dans les applications industrielles des robots humanoïdes. Le marché accélère déjà, avec plus de 600 000 robots industriels installés dans le monde en 2025, tandis que l’Europe progresse moins rapidement que l’Asie. En France, Wandercraft et Renault préparent notamment le déploiement de 350 robots humanoïdes Calvin dès 2027 pour des applications industrielles. Les premiers débouchés concernent la manutention, la logistique, l’assemblage et les opérations pénibles, mais l’intégration de ces machines nécessitera de maîtriser leur fiabilité, leur sécurité et leur coût d’exploitation. La France tente de structurer sa filière avec 31 nouveaux projets soutenus par France 2030, représentant plus de 135 millions d’euros d’investissements. Un nouvel appel à projets consacré aux sous-systèmes robotiques vise également à développer des composants stratégiques, notamment les actionneurs, capteurs, logiciels embarqués et systèmes de contrôle. La vague annoncée pour 2027 pourrait donc ouvrir un nouveau cycle d’automatisation des usines françaises, à condition que leurs industriels ne deviennent pas de simples acheteurs de robots étrangers, mais participent aussi à leur conception et à leur fabrication.