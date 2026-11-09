En image : un nouveau modèle d’IA est capable de prédire la météo jusqu’à six semaines

Est-il possible de modéliser la météo jusqu’à six semaines à l’avance ? Une telle hypothèse, si elle s'avère, représente un défi scientifique majeur, peut-être en passe d’être relevé grâce à l’IA. La méthode, sans écarter les modèles actuels, permettrait une meilleure anticipation face aux événements climatiques extrêmes.

Par Hubert Blatz Pour en savoir plus