Les actualités à suivre : gaz, transport maritime, puces pour l’IA…

La rédaction vous propose un rapide tour d'horizon sur les informations qui feront l'actualité industrielle dans les jours et les semaines à venir.

Transport maritime : la semaine de tous les dangers pour l’accord mondial zéro carbone

Les représentants de l’UE s’apprêtent à approuver ce vendredi un mandat autorisant la Commission à défendre un accord mondial de neutralité carbone dans le secteur maritime, avant une semaine de négociations à huis clos à l’OMI. Une démarche qui place Bruxelles sur une trajectoire de collision directe avec Washington, lequel reste « fermement opposé » au cadre Net-Zéro, aux côtés de la Russie et des pays pétroliers. Le contexte est déjà chargé : l’accord de principe signé en avril 2025 s’est soldé en octobre par le report d’un an de son entrée en vigueur sous la pression américaine et le mécanisme prévu – une tarification du CO₂ à 100 dollars la tonne dès 2028 et une réduction de 20 % des émissions dès 2030 – reste suspendu à une adoption formelle attendue en octobre 2026.

Dans les prochains jours, l’issue des négociations à Londres va conditionner directement les stratégies d’investissement de toute la chaîne industrielle : armateurs, chantiers navals, fournisseurs de carburants alternatifs (GNL, méthanol, ammoniac) et équipementiers en propulsion. Panama et le Libéria, qui représentent ensemble près de 40 % du tonnage mondial, ont déjà présenté des propositions alternatives, fragilisant le front commun. Quant à la Commission européenne, elle a qualifié l’accord actuel de « non significatif » au regard des objectifs de l’Accord de Paris, et certains responsables de la Direction Générale de l’Action pour le Climat préfèrent officiellement l’absence d’accord à un texte édulcoré, une posture de fermeté dont les industriels et logisticiens devront mesurer les conséquences opérationnelles dès les prochaines semaines.

Printemps de la Robotique : les AMR au cœur de la bataille pour la compétitivité industrielle française

Du 22 avril au 12 mai 2026, le Printemps de la Robotique, soutenu par l’INSA Lyon, propose un cycle de conférences en ligne sur les AMR (robots mobiles autonomes) dans la logistique industrielle, avec deux séances immédiates : le transport de charges lourdes en environnement contraint le 22 avril dernier, et le retour d’expérience d’une PME industrielle le 28 avril. L’événement tombe dans un contexte de forte pression concurrentielle : les AMR accélèrent les opérations logistiques, réduisent les erreurs humaines et permettent de traiter jusqu’à 70 % de commandes supplémentaires par jour, des gains que les grands groupes captent en premier. Contrairement aux AGV traditionnels qui suivent des trajectoires fixes, les AMR peuvent modifier leur itinéraire en fonction des conditions rencontrées, ce qui les rend adaptables aux environnements manufacturiers complexes, un argument décisif pour les PME qui ne peuvent pas se permettre de rigidifier leur atelier. Sur le terrain industriel, les offres se densifient : MiR expose au salon Global Industrie son transpalette intelligent MiR 1200 Pallet Jack, conçu pour le transport de palettes allant jusqu’à 1 200 kg, tandis qu’ABB Robotics a présenté son AMR P603V avec navigation VisualSLAM, sans infrastructure au sol. Dans les prochaines semaines, les conférences du Printemps de la Robotique vont cristalliser le débat central de 2026 : comment rendre les AMR financièrement accessibles aux ETI et PME françaises alors que la robotisation du pays accuse une chute de 24 % en 2024, dans un contexte mondial où la Chine installe à elle seule 54 % des robots industriels mondiaux.

Tarifs du gaz : la spirale infernale qui va peser sur la compétitivité industrielle

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a officialisé le 20 avril une hausse de 5,87 % du tarif d’acheminement ATRD7 au 1er juillet 2026, se traduisant par une augmentation d’environ 1,5 % TTC sur les factures finales, mais ce chiffre apparent masque un mécanisme structurellement bien plus préoccupant pour l’industrie. La consommation nationale de gaz s’effondre, et avec elle le volume sur lequel sont répartis les coûts fixes colossaux d’entretien des 200 000 kilomètres de réseau gazier Hello Watt : chaque mètre cube consommé en moins renchérit mécaniquement le coût unitaire pour les abonnés restants, dont les industriels électro-intensifs. La loi de finances 2026 introduit simultanément une péréquation tarifaire nationale inédite : les ELD (entreprises locales de distribution) sont désormais intégrées à un tarif unique harmonisé, transférant une partie de leurs surcoûts structurels sur l’ensemble du réseau. Sans cette mutualisation, les clients des ELD auraient subi une hausse locale insoutenable dès l’été, mais le rééquilibrage pèse désormais sur tous. Dans les prochaines semaines, les directions énergie des sites industriels doivent arbitrer en urgence entre maintien du gaz, accélération des projets de décarbonation industrielle via la biomasse ou la chaleur fatale, et renégociation des contrats de fourniture, d’autant que le prix repère du gaz pourrait atteindre 12,1 centimes par kWh d’ici décembre 2026, sous l’effet conjugué des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de la pression croissante sur les réseaux.

EMILI, le lithium de l’Allier : le pari stratégique qui engage la filière batterie française jusqu’en 2030

Le 22 avril 2026, Emmanuel Macron a inauguré la mine de lithium d’Imerys à Échassières, dans l’Allier, plus grande réserve de lithium identifiée en Europe occidentale, en annonçant simultanément le lancement officiel des 150 Grands Projets Stratégiques – 71 milliards d’euros d’investissement cumulé, 32 000 emplois dans 63 départements. Au cœur du dispositif, le projet EMILI vise une production de 34 000 tonnes d’hydroxyde de lithium par an à partir de 2030, pour équiper annuellement 700 000 batteries de véhicules électriques dans un contexte où, en 2024, la Chine contrôlait encore 70 % du lithium mondial et l’Europe seulement 1 %. Imerys doit toutefois finaliser ses études de faisabilité d’ici début 2027 et trouver un partenaire industriel avant d’investir dans un premier pilote à 150 millions d’euros, l’ensemble du projet pouvant atteindre près de 2 milliards d’euros, une trajectoire qui reste conditionnée à la stabilité d’un marché du lithium encore volatil, même si le prix de la tonne d’hydroxyde sur le LME a dépassé les 20 500 dollars le 16 avril, soit plus du double de son niveau de l’été 2025. Sur le plan réglementaire, la portée industrielle est immédiate : le décret n° 2026-302, publié le même jour au Journal officiel, supprime un degré de juridiction pour les recours contre les projets stratégiques, les renvoyant directement devant les cours administratives d’appel avec obligation de statuer en dix mois. Dans les prochaines semaines, l’agenda s’accélère : le sommet Choose France du 1er juin doit attirer de nouveaux investisseurs étrangers, et une revue bimensuelle des 150 projets, sous l’autorité du ministre de l’Économie, démarrera sans délai, donnant à la filière batterie, aux équipementiers miniers et aux acteurs des matériaux critiques une visibilité inédite, mais aussi une pression de résultats sans précédent.

Puces mémoire pour l’IA : les Coréens imposent leur loi à toute la chaîne industrielle mondiale

SK Hynix et Samsung, qui contrôlent ensemble 90 % de la production mondiale de mémoire HBM (High Bandwidth Memory), publient cette semaine leurs résultats du premier trimestre 2026 dans un contexte de supercycle inédit : les analystes anticipent pour SK Hynix seul une hausse de bénéfice opérationnel de 368 à 410 % sur un an, avec une marge opérationnelle susceptible de dépasser 70 %, un niveau sans précédent dans l’histoire des semi-conducteurs. La production de masse de la HBM4, lancée en février 2026, marque le saut architectural le plus significatif de l’industrie mémoire depuis des années : bande passante portée à 2,8 To/s, architecture NVIDIA Rubin en production dès le T1 2026, et engagement de 900 000 wafers DRAM par mois pour le projet Stargate d’OpenAI, soit 40 % de la production mondiale de DRAM.

Le marché mondial de la HBM devrait atteindre 58 milliards de dollars en 2026, en hausse de 58 % sur un an, et 100 milliards d’ici 2028, tandis que les prix de la DRAM serveur ont déjà progressé de 60 à 70 % : un choc de coûts qui se répercute immédiatement sur les budgets des data centers européens, des hyperscalers et des équipementiers industriels embarquant de l’IA. Dans les prochaines semaines, la publication des résultats trimestriels de SK Hynix – attendue comme un catalyseur de marché majeur – va dicter les arbitrages d’approvisionnement de toute la filière : les nouvelles usines de SK Hynix (M15X) et de Samsung (P5) ne seront pas opérationnelles avant mi-2027 et 2028 respectivement, maintenant une tension structurelle sur l’offre qui place les industriels hors HBM – gaming, PC, serveurs conventionnels – dans une position de pénurie durable, pendant que l’Europe ne dispose d’aucun acteur capable de produire ce composant devenu critique pour toute infrastructure d’intelligence artificielle.