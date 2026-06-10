Dans le but de transformer la gestion du territoire, l’État met en place un « Jumeau Numérique National »

Dans le cadre du plan de souveraineté France 2030, l'État a décidé de soutenir la création d’un Jumeau numérique national (JUNN). Objectif : simuler des comportements physiques, démographiques et environnementaux pour limiter les impacts d’une épidémie ou d’une catastrophe naturelle.

Porté par un consortium inédit mené par l’IGN, le Cerema et Inria, ce projet vise à doter la France d’une réplique virtuelle dynamique de son propre territoire. Un jumeau numérique n’est pas une simple carte en trois dimensions. C’est un clone virtuel hautement sophistiqué, alimenté en temps réel par des flux de données complexes. Imaginé en 2002 par l’entrepreneur Michael Grieves et John Vickers, directeur à la NASA, ce terme est devenu courant dans de nombreux secteurs d’activité.

Un jumeau numérique est employé dans la production de biens à grande échelle, la gestion des infrastructures hydrauliques au sein des agglomérations, ainsi que dans le domaine de l’architecture pour la réalisation de grands projets immobiliers.

Pour l’État français et les collectivités, le JUNN poursuivra cinq objectifs majeurs :

Visualiser les territoires avec une précision millimétrique.

les territoires avec une précision millimétrique. Tester des scénarios d’aménagement avant de couler le premier mètre de béton.

des scénarios d’aménagement avant de couler le premier mètre de béton. Anticiper les crises majeures (climatiques, sanitaires, industrielles).

les crises majeures (climatiques, sanitaires, industrielles). Optimiser l’efficacité des politiques publiques.

l’efficacité des politiques publiques. Accompagner de manière factuelle la transition écologique.

Pour relever ces défis, l’État a réuni des organismes spécialisés dans la recherche et des industriels. L’IGN apporte son savoir-faire historique dans la production et la gouvernance des données géographiques. Côté coulisses algorithmiques, l’Inria, associé à Géodata Paris et GeometryFactory, conçoit les briques scientifiques fondamentales : modèles 3D temporels, graphes de connaissance et intelligence artificielle. Le Cerema, quant à lui, fait le pont avec le terrain en structurant les cas d’usage métiers pour les collectivités, tout en veillant au respect des standards européens.

D’autres établissements vont compléter cette base de compétences. Le CNES apporte son expertise en données spatiales et calcul intensif, l’IFPEN pilote l’orchestration des systèmes complexes, tandis que le BRGM se charge de la modélisation des sols et des ressources souterraines. L’industrialisation a été confiée à 1Spatial France, épaulé par Camptocamp pour l’architecture système et l’intégration d’interfaces en langage naturel (IA générative). Une dizaine d’autres acteurs viennent compléter cette activité.

L’urgence climatique et sanitaire

Pour le gouvernement, le JUNN ne sera pas un gadget de laboratoire, mais un outil d’aide à la décision face aux crises du siècle. Différents cas d’usage très concrets sont annoncés.

Concernant l’aménagement durable et les îlots de chaleur, les urbanistes pourront simuler l’impact du changement climatique à l’échelle d’un quartier. Il sera possible de modéliser précisément l’effet des îlots de chaleur urbains et de tester l’efficacité de l’implantation de parcs ou de revêtements réfléchissants pour rafraîchir les villes.

En matière de transition énergétique accélérée, le jumeau numérique proposera une visualisation claire des gisements d’énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse). Les décideurs pourront ainsi évaluer instantanément l’impact visuel, environnemental et énergétique de l’installation de nouvelles infrastructures.

Concernant la résilience face aux risques naturels, cette plateforme permettra de lancer des simulations de catastrophes majeures pour mesurer l’impact exact d’un événement sur un territoire donné et optimiser les plans d’évacuation ou de protection.

Enfin, l’actualité récente a rappelé la vulnérabilité de nos sociétés, à l’image de la contamination au hantavirus survenue à bord du navire de croisière MV Hondius en mai dernier. Le JUNN garantira la capacité de modéliser la propagation d’une épidémie en croisant instantanément les données sanitaires avec les modèles de flux démographiques et d’aménagement du territoire.

Encore faudra-t-il que ce projet respecte le calendrier affiché… Une première version prototype de la plateforme JUNN est programmée pour début 2027. Un an plus tard, une seconde version enrichie verra le jour, ouvrant la voie à la livraison de la version définitive et pleinement opérationnelle attendue pour début 2029.

La gouvernance territoriale augmentée par les données deviendra une réalité ou un énième projet tombé à l’eau…