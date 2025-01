Recyclage des batteries lithium-ion, un enjeu de taille pour l’avenir

Les fondamentaux

Les batteries lithium-ion, qui permettent d’assurer la mobilité de nombreux équipements électroniques, sont aujourd’hui au cœur des transitions écologique, énergétique et numérique. Corollaire de leur présence exponentielle, leur recyclage devient un enjeu tant en termes environnemental que sécuritaire et stratégique. En France, une filière de recyclage des batteries, efficace et limitant autant que possible leurs impacts, se met en place.