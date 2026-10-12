Les actualités à suivre : IA générative, métaux critiques, fracturation hydraulique…

La rédaction vous propose un rapide tour d'horizon sur les informations qui feront l'actualité industrielle dans les jours et les semaines à venir.

IA générative : les entreprises choisiront-elles la souveraineté ou la performance au meilleur coût ?

Le choix d’Ecosia de s’éloigner de Mistral montre que la souveraineté européenne dans l’intelligence artificielle ne se gagnera pas seulement par le discours. Le moteur de recherche allemand privilégie désormais des modèles ouverts, dont Qwen, GLM ou Kimi, hébergés via la plateforme allemande Melious. Ecosia défend un choix fondé sur le coût, l’efficacité énergétique et l’ouverture des modèles, plutôt qu’un basculement idéologique vers la Chine. Ce signal est sensible pour Mistral, qui vient de lancer un nouveau modèle présenté comme plus compétitif face aux meilleurs modèles ouverts chinois.

Reuters souligne que Mistral cherche à combler l’écart avec ses concurrents chinois, tandis que sa documentation officielle confirme l’élargissement rapide de son portefeuille de modèles.

Pour l’industrie française, l’enjeu est direct : les entreprises choisiront les modèles qui combinent performance, coût, sécurité des données, énergie et facilité d’intégration.

Le cadre européen de l’AI Act impose déjà des obligations aux modèles d’IA à usage général, notamment sur la documentation, le droit d’auteur et les risques systémiques. À moyen terme, une IA souveraine ne pourra s’imposer que si elle devient aussi simple et rentable à déployer que les alternatives américaines ou chinoises. Le risque serait de voir l’Europe financer ses champions, tandis que ses propres clients utilisent des modèles étrangers moins chers ou plus adaptés. La bataille industrielle de l’IA ne se jouera donc pas seulement dans les laboratoires, mais dans les contrats, les coûts d’inférence et la confiance des utilisateurs.

Après un siècle de domination, l’essence recule sous la pression de l’électrification

Le passage des voitures 100 % essence sous les 50 % des ventes mondiales marque un seuil symbolique pour l’automobile. Au premier semestre 2026, elles ne représentaient plus que 49 % du marché mondial, tandis que l’électrique, l’hybride et les motorisations alternatives gagnent du terrain. En Europe, le mouvement est déjà plus avancé : au premier semestre, les voitures électriques à batterie ont atteint 20,7 % du marché, tandis que l’essence reculait à 22,2 %. En France, les données publiques montrent aussi une forte progression de l’électrique, avec une part record de 35,1 % en juillet 2026.

Ce basculement ne signe pas la fin du thermique, car les hybrides embarquent encore un moteur à combustion. Mais il change déjà les priorités des constructeurs, équipementiers et sous-traitants français. Les moteurs, boîtes de vitesses et systèmes d’échappement perdent du poids au profit des batteries, logiciels, moteurs électriques, électronique de puissance et bornes de recharge. La filière devra donc convertir ses compétences plus vite que prévu, sous la pression des constructeurs chinois et des normes européennes.

Le vrai sujet n’est plus de savoir si l’essence reculera, mais quelles usines françaises profiteront de la nouvelle chaîne de valeur automobile.

IA : Pékin veut encadrer les risques sans ralentir l’industrialisation

Les nouvelles orientations adoptées par Pékin sur l’intelligence artificielle confirment une stratégie à double détente : accélérer les usages industriels, tout en gardant la main sur les risques. La Chine veut des systèmes de veille, d’alerte et d’intervention d’urgence pour garantir une IA « sûre, fiable et maîtrisable ». Dans le même texte, les autorités encouragent les percées dans les technologies clés, la puissance de calcul, les algorithmes, les données et les bases pilotes d’applications industrielles de l’IA.

La logique chinoise n’est donc pas seulement réglementaire : elle vise à injecter l’IA dans les usines, les services, les infrastructures et les filières stratégiques. Cette trajectoire contraste avec les États-Unis, qui privilégient une régulation plus limitée, et avec l’Europe, engagée dans l’AI Act.

Un rapport cité par Reuters montre pourtant que les développeurs chinois publient encore peu de tests de sûreté sur leurs modèles. Les entreprises françaises doivent lire ce signal comme une alerte concurrentielle : la Chine encadre l’IA, mais surtout pour accélérer sa diffusion productive. Automobile, robotique, électronique, logistique, énergie ou maintenance industrielle pourraient voir arriver des solutions chinoises moins chères, intégrées et rapidement déployées.

Le vrai défi européen sera donc de faire de la régulation un cadre de confiance, sans laisser Pékin transformer l’IA en avantage d’usine.

Métaux critiques : l’Europe passe enfin des discours aux projets miniers

L’Europe accélère sur les matières premières stratégiques, avec 46 nouveaux projets miniers, industriels ou de recyclage retenus dans 16 États membres. Cette deuxième vague porte sur 15 des 17 matières premières jugées stratégiques, dont le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse, le graphite et les terres rares, indispensables aux batteries, aimants, réseaux et équipements de défense.

Le Critical Raw Materials Act fixe un cap clair : extraire 10 %, transformer 40 % et recycler 25 % des besoins annuels européens d’ici 2030. Bruxelles veut surtout réduire la dépendance à un fournisseur unique, alors que Reuters rappelle la pression exercée par les chaînes chinoises sur les métaux critiques. En France, plusieurs projets figurent dans la sélection, tandis que l’usine Carester doit produire du dysprosium et du terbium, deux terres rares utilisées dans les aimants pour véhicules électriques et éoliennes offshore.

Le Conseil de l’Union européenne souligne que les procédures d’autorisation ont longtemps été l’un des principaux freins aux projets de matières premières critiques.

Les industriels français des batteries, moteurs électriques, câbles, électronique de puissance, défense et recyclage ont donc intérêt à voir naître une vraie chaîne européenne, et pas seulement des annonces de souveraineté.

Le point faible reste le calendrier : la Cour des comptes européenne estime que beaucoup de projets auront du mal à sécuriser l’approvisionnement de l’Union dès 2030.

La bataille des métaux critiques dira si la réindustrialisation française peut s’appuyer sur des ressources européennes, ou continuer à dépendre de décisions prises à Pékin, Jakarta ou Santiago.

Fracturation hydraulique : l’Europe délocalise-t-elle une partie de son dilemme gazier ?

Le financement européen du boom gazier de Vaca Muerta en Argentine illustre une contradiction de la stratégie énergétique européenne. Depuis la crise russe, l’Union européenne cherche à diversifier ses approvisionnements en gaz, notamment par le gaz naturel liquéfié, comme le prévoit REPowerEU. Le premier contrat d’exportation de gaz naturel liquéfié argentin vers l’Europe doit permettre de monétiser Vaca Muerta, l’un des plus grands bassins d’hydrocarbures non conventionnels au monde. Mais ce gaz repose sur la fracturation hydraulique, très contestée pour ses impacts sur l’eau, les sols et les émissions de méthane. La Commission assume pourtant que la sécurité d’approvisionnement passe encore par des importations accrues de GNL, en attendant la baisse de la consommation fossile. En France, le gaz reste loin d’être marginal : l’industrie représente 28,9 % de la consommation nationale, derrière le résidentiel.

Chimie, verre, papier-carton, agroalimentaire ou matériaux peuvent donc voir dans ces flux un filet de sécurité contre les tensions de prix. Mais la dépendance se déplace : après la Russie, l’Europe s’expose davantage aux marchés mondiaux du GNL, à leurs navires, terminaux et contrats de long terme.

Le vrai test sera de ne pas transformer cette diversification utile aux usines en verrouillage fossile, au moment même où l’industrie française doit électrifier ses procédés.