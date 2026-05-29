Fonds Métaux Critiques : deux investissements officialisés, trois ans après sa création

En 2023, l’État français lançait un fonds d’investissement d’un montant de deux milliards d’euros dédié aux métaux critiques et cofinancé à hauteur de 25% par l’État. Le but ? Soutenir une quinzaine de projets stratégiques afin de renforcer la souveraineté industrielle française. Après trois ans d’attente, InfraVia Capital Partners, la société chargée de sa gestion, vient d’officialiser, début 2026, les deux premiers investissements.

En décembre dernier, un article du journal Le Monde pointait du doigt l’absence de résultats, le fonds n’ayant encore bouclé aucune opération, faute de projets rentables.

La situation semblait alors bloquée. Dans un entretien accordé à La Tribune, Vincent Levita, patron d’InfraVia, donne les principales raisons qui expliquent ce démarrage laborieux.

Selon lui, le secteur minier est resté trop longtemps « à l’écart des flux de capitaux pour diverses raisons, notamment d’image, à l’instar de la défense », ce qui a nécessité un travail de sensibilisation auprès des investisseurs.

Ensuite, le dirigeant explique avoir été ralenti par « les surcapacités apparues autour du lithium et du nickel, alors que la demande progressait moins rapidement que prévu ».

Mais aujourd’hui, il assure que « la dynamique du fonds est très bonne » et les deux annonces d’investissement qui ont été faites à un mois d’intervalle semblent lui donner raison.

Soutien du projet de lithium Finniss, en Australie

La première annonce, publiée le 19 mars 2026, concerne un investissement à hauteur de 50 millions de dollars dans Core Lithium, une société d’exploitation australienne, dont le projet phare est Finniss Lithium.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’un financement global de 205 millions USD auquel plusieurs investisseurs[1] participent. Pourquoi InfraVia a-t-il choisi d’investir dans ce projet ? Selon Sylvain Eckert, associé InfraVia Critical Metals[2], « Core Lithium dispose des atouts nécessaires pour s’imposer à long terme comme producteur compétitif de lithium ».

En outre, le projet Finniss présente un potentiel de croissance important. Il est en effet situé dans une zone riche en formations contenant du lithium : il sera donc possible, à l’avenir, d’augmenter la capacité de production, via des investissements complémentaires.

InfraVia soutient le recyclage et la séparation des terres rares

La seconde annonce date du 9 avril 2026. Elle concerne Carester, le spécialiste français de référence des technologies de traitement et de séparation des terres rares. On y apprend qu’InfraVia et le fonds américain USA Rare Earth vont investir dans l’entreprise française, chacun à hauteur de 12,5 % du capital.

Si l’opération n’est pas encore finalisée, Vincent Levita affirme être impatient « d’accompagner Carester dans sa prochaine phase de croissance, alors que l’entreprise poursuit le développement du site Caremag et de ses technologies vertes de pointe ».

Cette transaction s’inscrit d’ailleurs dans une initiative plus large, soutenue par l’État français, puisqu’il est question de « construire l’un des écosystèmes industriels de terres rares les plus complets d’Europe ».

Caremag sera en effet implanté sur le site de Lacq, dans les Pyrénées-Atlantiques, un écosystème industriel qui devrait permettre de développer une filière complète d’exploitation d’aimants permanents et qui se voit en futur hub européen capable de concurrencer la Chine sur le contrôle des terres rares.

Or, USA Rare Earth est déjà impliqué dans le développement de ce site, à travers sa filiale Less Common Metals Europe, l’un des rares fabricants de métaux et alliages de terres rares qui opère hors de Chine.

La future usine LCM Europe traitera ainsi les oxydes de terres rares produits par Caremag afin de les transformer en métaux et alliages nécessaires à la production d’aimants permanents.

[1] Glencore, Nebari, et investisseurs institutionnels

[2] InfraVia Critical Metals est le nom du fonds spécifique