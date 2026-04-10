La nouvelle valeur industrielle des véhicules électriques

Les véhicules électriques sont souvent abordés sous l’angle du prix d’achat ou du coût de la batterie. La question de leur valeur en fin de vie ouvre pourtant un autre champ, beaucoup plus industriel, où la matière récupérable devient un actif à part entière. Ainsi, cuivre, aluminium et composants électroniques font du VE hors d’usage un gisement de matières stratégiques, appelé à prendre de la valeur avec la montée en puissance de l’économie circulaire. De quoi retenir de plus en plus l’attention de la filière du recyclage automobile.

Longtemps, la valeur d’une voiture mise au rebut s’est concentrée sur quelques éléments bien identifiés, avec en tête le pot catalytique et les métaux précieux qu’il contient. L’électrification déplace ce centre de gravité. Une analyse publiée fin mars 2026 fait apparaître qu’un véhicule électrique en fin de vie représente en moyenne 1 257 euros de matériaux récupérables, contre 1 068 euros pour un véhicule thermique. L’écart atteint ainsi 18 %, sur la base d’une étude construite à partir de plus de 1 000 tonnes de déchets issus de l’industrie automobile.

L’intérêt de cette information ne tient pas seulement au différentiel de valeur entre VE et thermique. Il tient surtout à ce qu’elle révèle sur la nature de cette valeur. Le point le plus marquant est que 87 % de la valeur d’un véhicule électrique hors d’usage provient des composants électroniques. La valeur ne se concentre donc plus sur une seule pièce à forte teneur en métaux précieux. Elle se diffuse dans tout le véhicule, dans les systèmes de puissance, les faisceaux, les moteurs, l’électronique embarquée et une partie de la structure.

Une valeur qui ne repose pas uniquement sur la batterie

La première clé de lecture est le cuivre. Dans un véhicule électrique, il est présent dans le moteur, les câbles, l’électronique de puissance, les connecteurs et les systèmes de recharge. Cela n’a rien d’anecdotique. L’industrie du cuivre rappelle notamment qu’un véhicule électrique mobilise trois à quatre fois plus de cuivre qu’un véhicule thermique. Le matériau a aussi un avantage décisif pour l’économie circulaire, puisqu’il est recyclable sans perte de ses propriétés intrinsèques. La valeur du VE en fin de vie tient donc à la fois à la quantité embarquée et à la capacité de réintégrer cette matière dans des usages industriels.

L’autre pilier est l’aluminium, de plus en plus utilisé dans l’automobile pour réduire la masse des véhicules et améliorer leur efficience. En Europe, la quantité moyenne d’aluminium par voiture particulière, toutes motorisations confondues, est passée de 174 kg en 2019 à 205 kg en 2022. Cette hausse accompagne la montée de l’électrification, les véhicules électriques affichant un contenu plus élevé, avec 283 kg d’aluminium en moyenne pour un véhicule électrique produit en Europe en 2022, contre 169 kg pour une voiture essence ou diesel non hybride. L’aluminium figurant parmi les matériaux les mieux adaptés aux logiques de circularité, cela renforce son intérêt économique lorsqu’il est récupéré proprement en fin de vie. Dans le cas des véhicules électriques, il contribue ainsi à une valeur résiduelle plus diffuse, répartie dans la structure, les composants spécifiques à l’électrification et l’architecture du véhicule.

Le déplacement de valeur s’explique donc aussi par la composition même du véhicule. Un véhicule électrique contiendrait environ 250 kg d’aluminium et 60 kg de cuivre, contre 140 kg d’aluminium et 23 kg de cuivre dans un modèle thermique. La valeur en fin de vie ne tiendrait donc pas seulement à la batterie, mais aussi à une présence plus importante de métaux déjà recherchés par les filières de recyclage.

Le véhicule hors d’usage devient une réserve de matières stratégiques

Cette reconfiguration est d’autant plus importante que le cadre européen pousse à mieux exploiter les véhicules hors d’usage. La Commission européenne rappelle que l’industrie automobile est l’un des plus gros consommateurs d’acier, aluminium, cuivre et plastiques, alors même que l’usage de matières recyclées reste encore limité. La réforme en cours sur les véhicules en fin de vie vise justement à améliorer la qualité du traitement, à récupérer davantage de matières de bonne qualité et à renforcer l’intégration de contenu recyclé dans les véhicules neufs.

Le sujet dépasse donc la seule question du recyclage des batteries. Les travaux du centre de recherche de la Commission européenne montrent que les moteurs électriques, l’électronique de puissance et d’autres composants des véhicules électrifiés concentrent eux aussi des matières premières critiques. À mesure que les volumes de VE en fin de vie augmenteront, la qualité du démontage, du tri et de la séparation des flux deviendra centrale pour préserver cette valeur.

La conclusion qui se dégage est assez nette. Un véhicule électrique en fin de vie vaut davantage qu’un thermique, non pas parce qu’il embarque seulement une batterie coûteuse, mais parce qu’il contient plus de cuivre, plus d’aluminium et davantage de composants électroniques valorisables. La vraie bascule est là. La voiture électrique cesse d’être seulement un produit à vendre et à utiliser. Elle devient aussi, une fois hors d’usage, une réserve de matières stratégiques dont la valeur industrielle commence seulement à apparaître.