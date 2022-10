Le réseau des CCI adopte un nouveau plan stratégique

Le 13 septembre 2022, les présidents des CCI de France ont adopté un nouveau “plan stratégique du réseau des CCI”. Votée à l’unanimité, cette feuille de route est présentée comme la colonne vertébrale de l’action des CCI pour les cinq prochaines années.

(Image de Une – Crédit : Chambre de Commerce et d’Industrie)

C’est un plan inédit par son ampleur et sa vitesse de réalisation qui s’appuie sur une démarche profondément entrepreneuriale. Concrètement, ce plan se traduit par 30 engagements et plus de 70 projets prioritaires, dont le déploiement commence dès maintenant.

Une démarche participative de grande ampleur

Pour les CCI, ce plan est le fruit d’une démarche inédite, aussi bien par son ampleur que par le volume d’acteurs ou la quantité de données mobilisées.

En effet, celui-ci a mobilisé pas moins de 23 000 entrepreneurs, élus et collaborateurs qui ont déposé 1 360 propositions sur la plateforme participative make.org. 150 000 votes ont ensuite été enregistrés sur les propositions et 50 entretiens qualitatifs ont été menés.

Un engagement qui repose sur trois obsessions

C’est la principale ambition des CCI : « S’affirmer comme le premier réseau public de proximité, accélérateur de l’économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l’international. »

Cette volonté clairement affichée repose sur trois obsessions :

Faire de la France un pays d’entrepreneurs forts et engagés.

Agir pour des territoires intelligents, agiles et durables au service de l’économie.

Être réseau pour inspirer et performer.

Autour de ces trois thématiques, les CCI ont ainsi défini les principales pistes à renforcer, accélérer et explorer. Parmi ces 30 engagements figurent notamment l’accélération du déploiement d’expertises et offres à forte valeur ajoutée, l’accélération de l’engagement des CCI dans une démarche RSE ou encore l’exploration de la transformation des systèmes de ressources.

Plus de 70 projets, dont 8 projets « totem »

Cette trajectoire stratégique s’appuie sur 70 projets qui vont être lancés entre le deuxième semestre 2022 et 2024.

Parmi ces 70 projets, le réseau des CCI a identifié 8 projets « totem » :

CCI France 2030

CCI Académie

CCI Transitions

CCI Compétences

CCI Économie de proximité

CCI Commerce extérieur

CCI Transmission-Reprise

CCI Data

Après avoir été votée et partagée au réseau dès l’automne de cette année, la stratégie sera déployée vers la fin de l’année et les premiers projets seront lancés, dont les 2 totems « CCI France 2030 et CCI Académie ». Leur déploiement se poursuivra ensuite sur l’année 2023 puis un pilotage et un suivi de projet seront mis en place.

Sur la période 2024-2027, l’ensemble des projets seront enclenchés et des indicateurs de pilotage seront monitorés afin de mesurer les écarts éventuels. Bien entendu, ce plan stratégique sera actualisé pour tenir compte du contexte et de la conjoncture française et internationale.

Si vous souhaitez plus de détails sur ce nouveau plan stratégique du réseau des CCI, nous vous invitons à consulter le rapport de synthèse.