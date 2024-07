Les Français attendent plus d’engagements des entreprises

GreenFlex et l’ADEME dévoilent le nouveau Baromètre de la Consommation Responsable et tirent un bilan des deux dernières décennies. 70% des consommateurs déclarent aujourd’hui reconnaître le lien direct entre leurs choix de consommation et l’avenir de la planète.

Les Français attendent des entreprises qu’elles changent en profondeur leur modèle économique. Selon le Baromètre 2024 de la consommation responsable, élaboré par GreenFlex et l’ADEME, seulement 36 % d’entre eux déclarent aujourd’hui faire confiance aux grandes entreprises, contre 58 % il y a 20 ans. 79 % des consommateurs estiment qu’elles ne doivent pas chercher la croissance économique à tout prix. Et ils sont 65 %, à estimer que cela passera par le fait de produire moins et non pas simplement autrement.

Des attentes fortes des entreprises

Selon l’enquête menée en ligne par le CSA du 28 février au 5 mars 2024, auprès d’un échantillon de 1 006 personnes représentatif de la population nationale française âgée de 18 ans et plus, les citoyens n’hésitent plus à dénoncer les mauvaises pratiques des entreprises. 28 % des sondés déclarent ainsi signer systématiquement ou régulièrement les pétitions en ligne qui dénoncent les entreprises ou les marques irrespectueuses de l’environnement, des droits humains ou encore de la santé des consommateurs, contre seulement 10 % en 2017. Et ils restent majoritairement convaincus (85 %) que les entreprises et les marques poussent à la surconsommation.

« Nous constatons, année après année dans ce baromètre, que les consommateurs somment les marques de se transformer : transformer leurs modèles d’affaires pour ne pas être uniquement dans la recherche de profit, transformer leur offre pour intégrer des critères de durabilité sur l’ensemble de leur chaîne de valeur, transformer leur communication pour ne pas sans cesse promouvoir la surconsommation », déclare Laure Blondel, directrice Conseil Marques, Produits et Consommation Responsables de Greenflex, en introduction de l’étude.

Les Français ont toutefois conscience que les choses ne changeront pas sur la base du simple volontariat. 82 % des consommateurs estiment donc que le gouvernement devrait contraindre davantage les entreprises à produire dans le respect de l’environnement et des travailleurs. Et cela pourrait passer par l’interdiction par l’État de la publicité pour les produits les plus polluants et néfastes pour la santé. 75 % des Français se prononcent en faveur de celle-ci. « Aujourd’hui, les citoyens déclarent faire le lien entre leurs achats et la préservation de l’environnement, se félicite Valérie Martin, cheffe du service mobilisation citoyenne et médias de l’ADEME, via communiqué. Pour autant, ils le disent clairement, ils ont besoin d’être accompagnés et c’est le rôle non seulement des pouvoirs publics, mais aussi des entreprises d’accompagner de manière pédagogique l’évolution des citoyens vers une consommation plus responsable. »

Le sentiment que les choses changent trop lentement

En 2014, 61 % des consommateurs pensaient que le respect de la nature allait s’améliorer dans les dix prochaines années. Mais ce délai étant écoulé, seulement 42 % estiment qu’il s’est effectivement amélioré. En plus, 77 % Français s’accordent à dire que « si on ne fait rien pour la planète, l’humanité va disparaître ». Et ils sont tout autant à juger que la solidarité s’est dégradée ces dix dernières années.

Mais tout n’est pas à jeter. 80 % des Français voient un renforcement des offres de seconde main, de location ou d’occasion. Selon eux, ce n’est pas un effet de mode, mais bien une pratique qui va perdurer et attendent que cette économie circulaire perdure dans le temps. « C’est aussi tout un modèle économique des organisations qui est à repenser, et ce, afin de dépasser un modèle linéaire fondé sur la vente en volume et la possession de produits, pour faire advenir un modèle circulaire fondé sur l’usage et le service. », prévient Valérie Martin.