Le financement : une thématique majeure pour promouvoir la transition écologique et l’économie circulaire

La transition vers une économie plus verte et circulaire nécessite des investissements importants. Dans son rapport State of Finance for Nature de 2022, l’ONU estime que leur montant devra tripler d’ici 2030 si nous voulons limiter le changement climatique à moins de 1,5 °C, enrayer la perte de biodiversité et parvenir à la neutralité en matière de dégradation des sols ! Financements publics, fiscalité, investissements privés, finance verte sont autant de leviers d’action à mettre en place et à développer pour atteindre ces objectifs.