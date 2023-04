Écoutez notre podcast Cogitons Sciences : Pourquoi et comment passer à l’économie circulaire ? [Sobriété des industries #3]

Bienvenue dans le 18ème épisode de Cogitons Sciences, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences ! En conclusion de cette mini-série sur la sobriété des industries, nous nous penchons sur l'économie circulaire avec nos invités. Grégory Richa est directeur associé de la société de conseil OPEO et Agnès Crépet, responsable de la longévité des logiciels chez Fairphone et porte-parole France.

Qu’est-ce que l’économie circulaire ? [1:00 – 15:18]

Modèle économique le plus répandu aujourd’hui, l’économie linéaire est basée sur une boucle d’extraction, de durée de vie très courte et un produit-déchet. A contrario, l’économie circulaire vise à minimiser le plus possible la consommation de ressources (matière, eau, énergie). L’économie se base sur trois grandes boucles de circularité : la réduction des ressources, la réparabilité des ressources et la récupération des matériaux. Le recyclage vient, quant à lui, en tout dernier recours. Fairphone est un modèle d’économie circulaire avec son smartphone modulaire dont les éléments peuvent être changés. “Le design modulaire a l’avantage d’être démontable, ce qui est bien pour la fin de vie, qui n’est pas que le recyclage mais également la réutilisation de certaines pièces” détaille Agnès Crépet, porte-parole France. Les smartphones intègrent des métaux issus de recyclage.

L’économie circulaire permet aux entreprises de se différencier : pour les grandes de changer les modes de consommation, pour les plus petites d’émerger assez vite, et d’être compétitifs sur les ressources en étant plus résilientes et moins soumises aux variations des coûts de matières premières. L’empreinte CO² est meilleure car des produits remanufacturés consomment moins d’énergie. La création d’emplois locaux est favorisée car dans la circularité, la matière circule localement. Dans l’entreprise, on observe un phénomène de fuite des talents : une démission consciente par rapport au climat. Les équipes souhaitent se réengager

Concevoir un produit circulaire [15:27 – 28:24]

L’écoconception n’est pas nécessairement synonyme de circularité. On peut écoconcevoir un gobelet jetable en réduisant la consommation d’eau ou de matières premières. La grande tendance dans les industries, c’est de toujours fabriquer une nouvelle version d’un produit. Et on ajoute le plus souvent de la technologie, les produits sont de plus en plus grands, de plus en plus connectés. Ces produits tendent à être de plus en plus fermés. Dans les appareils, numériques par exemple, des éléments comme la batterie ou l’écran, sont collés et lorsque ceux-ci ne fonctionnent plus, c’est l’appareil entier qui n’est plus utilisable et doit être remplacé remplacé par un neuf ! Choisir des produits ouverts permet de pérenniser leur usage. Il s’agit là d’un défi passionnant pour les ingénieurs !

Passer à l’économie circulaire [28:29 – 42:56]

Grégory Richa recommande de ne pas attendre pour passer au circulaire : “quand on est un industriel dans un monde linéaire, on est voué à ne plus pouvoir opérer dans les 5 ans”. Revenir à des chaînes de valeurs plus locales, autonomes et résilientes est nécessaire. Et c’est probablement les réglementations en cours et à venir qui vont pousser dans ce sens. L’un des avantages d’un produit circulaire, c’est sa réutilisation qui peut être un atout pour un industriel. Il est disponible plus rapidement qu’un neuf, puisqu’il existe déjà, et peut être proposé à un prix équivalent. Un autre avantage concernant le recrutement de l’industrie circulaire est qu’elle se révèle en fait plus attractive pour les employés et les clients, “on a envie de s’engager” affirme Grégory Richa.

