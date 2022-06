« Les matériaux acoustiques sont ceux qui se développent le plus rapidement »

Les métamatériaux sont des matériaux artificiels, structurés de manière périodique, qui présentent des propriétés particulières que l’on ne retrouve pas dans les matériaux naturels. Ces propriétés s’illustrent sur le comportement des ondes traversant ces matériaux et interagissant avec ces derniers.

Ces ondes peuvent être de natures différentes : électromagnétiques, acoustiques, sismiques par exemple.

Stéphane Brûlé est ingénieur chercheur à l’Institut Fresnel de Marseille, spécialisé en réponse sismique des bâtiments, au sein de l’équipe Epsilon. Il étudie notamment l’impact des structures urbaines souterraines, qui peuvent être assimilables, sous certaines conditions, à des métamatériaux, sur la propagation des ondes sismiques, dans le but de développer des systèmes pour protéger de ces ondes destructrices les bâtiments en surface.

Il a accepté d’expliquer aux Techniques de l’Ingénieur les enjeux autour de ces recherches et du développement d’applications autour des métamatériaux et de leurs propriétés.

Techniques de l’Ingénieur : Quels sont aujourd’hui les métamatériaux sur lesquels la recherche est la plus aboutie ?

Stéphane Brûlé : Les métamatériaux acoustiques sont ceux qui se développent le plus rapidement. En tout cas, ce sont ceux pour lesquels notre capacité à les mettre en œuvre correctement est la plus aboutie. Comme ces métamatériaux ont une taille similaire à ce que l’on utilise aujourd’hui pour les problématiques d’acoustique, la transposition se fait assez vite.

Cela peut consister à isoler une salle avec du bruit, ou identifier des objets sous-marins, par exemple. Pour ce dernier exemple, nous travaillons sur des peaux spécifiques pour empêcher l’identification de ces objets qui se propagent dans l’eau.

Sur le domaine de l’acoustique, les traitements sont relativement rapides à mettre en œuvre et sont la transcription d’une physique assez simple, c’est aussi pour cela qu’il s’agit du domaine qui progresse le plus vite sur le développement de métamatériaux.

Quelles sont les propriétés des métamatériaux qui intéressent la recherche ?

Cela dépend. L’enjeu autour des métamatériaux va être de trouver des matériaux qui correspondent aux propriétés que l’on recherche. Pour cela, il faut que ces propriétés existent, et il faut un contraste suffisant entre les matériaux sélectionnés pour que ces propriétés puissent être exprimées. Ces conditions sont réunies pour des applications sur les ondes sismiques et élastiques, ce qui facilite la recherche sur ces domaines.

C’est la structuration du matériau, ajoutée à des résonances locales, qui va proférer au matériaux ses propriétés. Cette structuration de la matière en petits éléments va avoir la capacité de vibrer localement différemment par rapport à l’ensemble de la matière concernée. Ces phénomènes conjugués de passage dans un matériau qui est constitué de petits éléments, plus leur capacité à vibrer localement et spécifiquement va donner une propriété effective. Parfois à l’opposé de ce que l’on attend.

L’idée derrière les métamatériaux va être de donner au matériau des propriétés équivalentes quand les ondes vont interagir avec la matière. Pour le cas des ondes électromagnétiques par exemple, le défi consiste à obtenir des indices de réfractions qui vont être équivalents tout en étant négatifs, c’est-à-dire que les ondes vont adopter un comportement différent de celui attendu.

Tout cela grâce à la structuration de la matière ?

Oui. Au départ, c’est une structuration de milieu périodique, c’est-à-dire la répétition d’un motif à l’intérieur d’un matériau donné. A l’échelle électromagnétique, c’est la structure de la matière elle-même, avec les atomes, les ions. Il y a, à cette échelle, une répétition de motifs identiques dans les trois dimensions, c’est d’ailleurs structurellement la définition d’un cristal. Cette configuration offre un milieu où les motifs sont séparés par du vide et où les ondes entrent en interaction avec la matière. Il s’agit là de la configuration de base, sur laquelle s’est axée la recherche autour des cristaux photoniques par exemple, via le phénomène de diffraction.

Les métamatériaux sismiques ont, de par la nature des ondes avec lesquels ils interagissent, des tailles plus importantes…

Dans le cas des ondes sismiques, il faut contraindre l’énergie des ondes à suivre un autre chemin, pour protéger une zone spécifique. La taille des motifs utilisés pour interagir avec ces ondes doit être inférieure aux longueurs d’ondes propagées. Cela est intéressant dans le cas des ondes sismiques, car leur vitesse de propagation, qui est liée à leur longueur d’onde, devient plus faible dans les roches meubles, qui sont plus sujettes à la sismicité que les roches dures. Ces longueurs d’ondes, de l’ordre de quelques dizaines de mètres, nous permettent de mettre au point des dispositifs concrets, ce qui serait plus compliqué à imaginer avec des longueurs d’ondes beaucoup plus grandes.

Les sols urbains sont déjà très structurés, avec aujourd’hui quasiment autant de surface aérienne que de surface souterraine. Si on regarde bien, cette structure souterraine est relativement répétitive, à l’échelle d’un quartier ou d’une ville. On a donc là déjà une potentielle modification du signal. Il faut donc déjà parvenir à comprendre ces modifications. Dans la pratique, le design souterrain d’une ville devrait être imaginé en amont, pour construire un réseau souterrain structuré, qui serait alors à même d’interagir avec les ondes sismiques, pour limiter leurs effets en surface.

Ce qui est également intéressant, c’est que les villes sont amenées à se développer de plus en plus de manière souterraine dans le futur, pour des raisons de place, mais aussi d’énergie par exemple. Il serait intéressant que le développement de ce réseau souterrain soit développé de manière à obtenir une structure périodique. Une partie de notre travail consiste à faire tourner des modèles informatiques pour évaluer quelles structures pourraient être mises en place, selon la spécificité du sous-sol, pour limiter les effets des ondes sismiques en surface.

Expliquez-nous en quoi consiste le projet Meta-forêt, qui se base sur la structure répétitive que constitue une forêt et ses arbres pour créer des métamatériaux ?

Le projet Metaforêt consiste à ajouter à la structuration du sol un autre effet, celui d’éléments libres dans la structure, qui vibrent localement. Ces éléments libres peuvent donc être en surface, et vont vibrer à leur propre fréquence. Dans le cas présent, ces éléments sont des arbres ou des pylônes. Solidement ancrés au sol et répartis de manière régulière, ce qui est en général le cas dans une forêt, ces éléments vont jouer le rôle de résonateurs. La propagation d’une vibration dans le sol, couplée aux vibrations spécifiques des arbres ou des pylônes, va modifier le signal global qui intervient dans cet ensemble.

Ce qui est montré in fine, c’est la possibilité de modifier la direction de propagation du signal. Concrètement, l’effet effectif de ce dispositif permettrait de rediriger un signal dans une direction, en profondeur par exemple. Ce qui dans le cas des phénomènes sismiques permettrait d’évacuer l’énergie loin des structures en surface.

Le projet Meta-forêt a également montré qu’il était possible de changer la polarisation des ondes. Concrètement, il faut imaginer qu’on arrive à transposer une partie de l’énergie de propagation horizontale d’une onde vers la propagation verticale. Cela permettrait, toujours dans le cas de la protection des structures, de rediriger une onde pour qu’elle soit la moins impactante possible sur la structure à protéger.

Votre travail de recherche actuel consiste à analyser le bruit de fond sismique. Quels sont les enjeux derrière ces recherches ?

C’est aujourd’hui un axe de recherche important. Au-delà des phénomènes résiduels que sont les séismes, il y a une vibration permanente à la surface de la Terre. Imaginer un métamatériau capable d’amplifier cette vibration et y accoler un capteur d’énergie, pour récupérer une partie de l’énergie produite, sont des sujets sur lesquels nous travaillons à l’heure actuelle.

Le bruit de fond sismique est un bruit permanent, faible, qui interagit avec les structures urbaines telles que les immeubles, qui vibrent également. Ces structures distribuent dans le sol, en fonction de leur disposition, une énergie significative.

Nous essayons de caractériser cette énergie distribuée dans le sol, à différentes échelles. En effet, la structuration d’un quartier va aboutir à une redistribution particulière de l’énergie. Mais la composition des matériaux constituant les bâtiments, va elle aussi avoir un impact sur la redistribution de cette énergie. C’est ce sur quoi nous travaillons actuellement, tout en sachant que dans un premier temps, il est fondamental de pouvoir caractériser cette énergie libre à différentes échelles, pour évaluer le potentiel réel de ce types de dispositifs.

Pour les matériaux de structures rigides comme le béton par exemple, on pourrait imaginer interagir avec les ondes issues de la circulation des véhicules en ville par exemple. Ce type de dispositif existe d’ailleurs déjà dans certaines villes, pour récupérer l’énergie des piétons quand ils marchent sur les passages pour piétons.

Ces dispositifs et leurs performances sont très liés aux progrès réalisés sur les capteurs et les accumulateurs d’énergie. C’est d’ailleurs ces progrès qui ont amené au développement des métamatériaux en zones sismiques.

Propos recueillis par Pierre Thouverez

Image de Une : ©Institut-Fresnel