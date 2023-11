Les thèses du mois : « 2035, étape décisive vers un transport décarboné et intelligent »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier du mois de novembre, « 2035, étape décisive vers un transport décarboné et intelligent », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Méthodologie de développement de véhicules autonomes sûrs à partir d’exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

Yasmine Assioua

Thèse de doctorat en Réseaux, informations et communications, Soutenue le 19-04-2023

Laboratoire Traitement et communication de l’information

​

Un schéma efficace de dissémination des informations urgentes pour les réseaux véhiculaires émergents

Raoua Chakroun

Thèse de doctorat en Informatique, Soutenue le 30-11-2022

Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (Toulouse)

​Modélisation et optimisation de la maintenance des infrastructures routières pour le véhicule autonome

Ikram Najeh

Thèse de doctorat en Signal, Image, Automatique, Soutenue le 17-11-2022

Laboratoire Génie des Réseaux de Transport Terrestre et Informatique Avancée

​Multi layered Misbehavior Detection for a connected and autonomous vehicle

Mohammed Bouchouia

Thèse en informatique, Soutenue le 02-06-2023

Laboratoire Traitement et communication de l’information

Apprentissage machine pour la décision de conduite autonome de véhicules guidés : Application dans le domaine ferroviaire

Antoine Plissonneau Duquene

Thèse de doctorat en Automatique, Soutenue le 03-04-2023

Laboratoire d’automatique, de mécanique et d’informatique industrielles et humaines (Valenciennes, Nord)

​Calcul et optimisation de trajectoires pour véhicules autonomes soumis aux contraintes d’un environnement agricole

Danial Pour Arab

Thèse de doctorat en Informatique, Soutenue le 30-06-2023

Laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie (Strasbourg)

​Road surface condition detection for autonomous vehicle by NIR LED system and machine learning approaches

Hongyi Zhang

Thèse de doctorat en Génie électrique, Soutenue le 07-07-2022

Institut d’optique graduate school

Visual Odometry Using Heterogeneous Cameras for Simultaneous Localization and Mapping for Autonomous Vehicles

Abanob Soliman

Thèse de doctorat en Sciences du traitement du signal et des images, Soutenue le 05-10-2023

Informatique, Biologie Intégrative et Systèmes Complexes

​​Infrastructure routière intelligente collective par approche individu-centrée et apprentissage

Jules Bompard

Projet de thèse en Informatique et applications, Thèse en préparation depuis le 01-10-2023

Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille