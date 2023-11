Soutien à l’électrification des véhicules : quelles nouveautés ?

Alors que la France a enfin dépassé la barre des 110 000 bornes de recharge publiques, le gouvernement renforce son plan de soutien à l’électrification des véhicules de 200 millions d’euros.

Le 1er octobre 2016, Ségolène Royal annonçait en ouverture du Mondial de l’auto l’objectif d’installer 100 000 bornes de recharge accessibles au public d’ici 2020. Finalement, l’objectif a été atteint en mai 2023. La France commence ainsi à rattraper son retard et le marché se développe. En septembre 2023, les immatriculations des véhicules électriques et hybrides rechargeables représentent 25,5 % des parts de marchés, selon le Baromètre de l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere). Le parc automobile roulant comprend désormais 1,44 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables, dont 915 000 véhicules 100 % électriques.

Mais pour électrifier le parc automobile français, il va falloir encore accélérer. En octobre 2022, Emmanuel Macron a annoncé l’objectif d’installer 400 000 bornes de recharge publique d’ici 2030. En parallèle, le nombre de véhicules électriques devrait être multiplié par dix, pour atteindre 13 millions, selon les projections de l’Avere. Pour atteindre ces différents objectifs, le gouvernement a annoncé le 27 octobre dernier 200 millions d’euros supplémentaires pour la mise en place de bornes de recharge. Cela porte le total du soutien à l’électrification du parc à 1,5 milliard d’euros par an à partir de 2024. En plus du soutien au déploiement des bornes de recharge, cet investissement comprend le renforcement du bonus écologique, la prime à la conversion et le lancement du leasing social.

Installer davantage de bornes de recharge

Si la France a dépassé les 110 000 bornes de recharge publiques installées, seulement 10 % de ces bornes sont à recharge rapide, principalement sur les aires d’autoroutes. Pourtant, ces dispositifs sont jugés indispensables pour convaincre les automobilistes à renoncer au moteur thermique. Ainsi, les 200 millions d’euros doivent permettre de « soutenir le développement des bornes de recharges rapides » et l’installation dans « trois domaines particuliers : le résidentiel collectif, les bornes en voiries, et les recharges pour les poids lourds », précise le cabinet de Clément Beaune à l’AFP. Le crédit d’impôt pour installer une borne à domicile doit quant à lui passer de 300 à 500 euros.

L’État pourra financer « jusqu’à 50 % des travaux » pour installer des bornes dans une copropriété, a ajouté la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher sur BFM/RMC le 27 octobre. L’État pourrait également prendre en charge, en cas de besoin, « une partie des travaux de voirie le cas échéant », a-t-elle ajouté.

Le leasing social pour novembre

Fin septembre, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d’un leasing social pour permettre à la moitié des ménages les plus modestes de louer une voiture électrique en déboursant 100 euros par mois. Dès le mois de novembre, les pré-réservations seront ouvertes pour quelques dizaines de milliers de véhicules. Ainsi, seuls les ménages les plus modestes, dont le revenu fiscal de référence annuel est inférieur ou égal à 14 089 €, pourront en profiter. Cette mesure devrait concerner environ 100 000 personnes sur le territoire.

À l’occasion de la Journée de la filière automobile, Bruno Le Maire a cité les premiers modèles qui seront concernés par ce leasing : la Citroën ë-C3, la Fiat 500e et la Renault Twingo e-tech. Il s’agit selon le ministre des véhicules dont l’empreinte carbone est « la plus faible » et qui sont fabriqués en Europe.

Réformer le bonus écologique

En 2024, le bonus écologique va être profondément réformé. En 2023, cette aide est fixée à 5 000 euros et à 7 000 euros pour les ménages les plus modestes. Ce montant devrait être « revalorisé », mais « le chiffre n’est pas encore arbitré », partage à l’AFP le cabinet de Clément Beaune.

Alors que cette aide était jusqu’ici accordée à toutes les voitures électriques à moins de 47 000 euros et d’une masse inférieure à 2,4 tonnes, le gouvernement conditionnera en 2024 l’attribution de cette subvention à un « score environnemental ». Le gouvernement veut ainsi favoriser l’aide pour les véhicules fabriqués en France et en Europe. La liste des modèles éligibles sera communiquée le 15 décembre prochain.