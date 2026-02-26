Bientôt l’heure du renouveau chez T.I

En ce moment

L’arrivée du printemps se fait sentir : les journées s’allongent peu à peu, la neige commence à fondre, l’air se réchauffe… et avec lui, tout se remet doucement en mouvement. La nature s’éveille, et les projets d’ingénierie aussi : gestion de l’eau, sols vivants, matériaux durables… tout un écosystème technique qui se remet en action.