Bientôt l’heure du renouveau chez T.I

Posté le par Hélène BARRILLET dans Environnement

L’arrivée du printemps se fait sentir : les journées s’allongent peu à peu, la neige commence à fondre, l’air se réchauffe… et avec lui, tout se remet doucement en mouvement. La nature s’éveille, et les projets d’ingénierie aussi : gestion de l’eau, sols vivants, matériaux durables… tout un écosystème technique qui se remet en action.

En attendant de vous montrer ce qui arrive chez T.I, voici cinq articles pour explorer ce que le printemps fait bouger : 

Restez attentifs : T.I bourgeonne bientôt, l’heure du renouveau approche…  

Posté le par Hélène BARRILLET

