Les thèses du mois : Le pari de l’hydrogène vert

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier d’avril, « Le pari de l’hydrogène vert », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Le rôle de l’hydrogène dans la transition énergétique

Sai Bravo Melgarejo

Thèse de doctorat en Sciences économiques, soutenue le 17-12-2021.

Transitions Énergétiques et Environnementales

Tidal stream energy integration with green hydrogen production : energy management and system optimisation

Ansu Alex

Thèse de doctorat en Mécanique des fluides, énergétique, thrmique, combustion, acoustique soutenue le 24-06-2022.

Laboratoire universitaire des sciences appliquées de Cherbourg

Multiphysics modelling for online diagnosis and efficiency tracking : application to green H2 production

Sumit Sood

Thèse de doctorat en Automatique, productique, Soutenue le 07-12-2021.

Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille

​Recycling of high temperature solid oxide electrolyzers or fuel cells and recovery of waste materials

Gudaysew Tsegaye Yenesew

Thèse de doctorat en Chimie des matériaux, Soutenue le 16-12-2022.

Institut des Matériaux Jean Rouxel

Sustainable Hydrogen Production on PGM-free Electrocatalytic Materials in Anion Exchange Membrane Water Electrolyzer (AEMWE)

Carlos Victor Mendonca Inocencio

Thèse de doctorat en Chimie théorique, physique, analytique, Soutenue le 08-12-2022.

Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers

​Étude expérimentale d’une cellule d’électrolyseur à membrane échangeuse de protons (PEMWE) : contribution à l’optimisation d’une Pile A Combustible Réversible (PAC-R), pour le stockage d’énergie solaire

Sébastien Boulevard

Thèse de doctorat en Énergétique, Soutenue le 28-05-2021.

SLaboratoire d’énergétique, d’électronique et procédés

Élaboration, caractérisation et évaluation photocatalytique de matériaux de type TiO2 dopé – graphène

Hamza El Marouazi

Thèse de doctorat en Chimie physique, Soutenue le 13-12-2021

Institut de chimie et procédés pour l’énergie, l’environnement et la santé

​Stockage solide réversible de l’hydrogène : Étude et modélisation du comportement de la particule isolée de composés intermétalliques lors de l’absorption

Ludovic Bebon

Thèse de doctorat en Mécanique, soutenue le 02-07-2021

FEMTO-ST : Franche-Comté Electronique Mécanique, Thermique et Optique – Sciences et Technologies

​Nanomatériaux pyroélectriques pour la production d’hydrogène vert

Salma Touili

Projet de thèse en Physique Physique de la Matière Condensée, depuis le 01-09-2022

Laboratoire de physique de la matière condensée