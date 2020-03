L’Europe lance son Pacte Plastiques

Après les Pactes nationaux et privés, voici le « Pacte plastiques européen ». Il a vocation à accélérer la coopération entre les différentes initiatives existantes.

Près de 90 organismes dont 14 États membres de l’Union européenne, des dizaines d’entreprises de tous les secteurs et des ONG lancent le Pacte plastiques européen sous l’impulsion de la France et des Pays-Bas. Bonduelle, Unilever, Suez, Veolia et Nestlé figurent parmi les signataires. Ces derniers prennent des engagements sur 4 grands enjeux du plastique – l’éco-conception, la réduction de l’usage unique, l’amélioration de la collecte, du tri et du recyclage de ces plastiques – ainsi que sur la hausse de l’utilisation de plastiques recyclés. L’objectif de ce Pacte est de réaliser la vision développée par la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur.

Concrètement, les signataires s’engagent à mieux concevoir les emballages plastiques et les produits à usage unique en plastique mis sur le marché européen, de façon à ce qu’ils soient réutilisables « lorsque cela est possible » et, dans tous les cas, recyclables d’ici 2025. Cet objectif s’accompagne d’une réduction de l’usage du plastique vierge d’au moins 20 % en poids dont au moins 10 % provenant d’une réduction absolue des plastiques d’ici 2025 par rapport à 2017. En plus, les signataires s’engagent à augmenter les capacités de recyclage d’au moins 25 % d’ici 2025. Enfin, il s’agira d’incorporer au moins 30 % de plastique recyclé en poids dans la gamme de produits et d’emballages des entreprises.

La participation est volontaire, mais chaque année les signataires doivent établir un rapport sur l’avancement de leurs engagements. Ils participeront à une réunion annuelle, à des groupes de travail, de façon à mettre en œuvre la vision commune pour une économie circulaire des plastiques. Le Pacte est signé jusqu’au 1er juin 2026, mais pourra être prolongé.

Un Pacte qui consolide bien d’autres initiatives

Ce Pacte européen s’ajoute à la liste des initiatives clés au niveau mondial : le Partenariat mondial des Nations Unies sur les détritus marins, la Convention Basel, le Partenariat mondial d’actions sur le plastique, l’Alliance to End Plastic Waste, la Plateforme pour l’accélération de l’économie circulaire et l’engagement mondial de la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur. En plus, il fournit un cadre plus général aux Pactes nationaux concernant le plastique tels que le Pacte national français sur les emballages plastiques et les Pactes plastique néerlandais et du Royaume-Uni.

Enfin, ce Pacte plastiques européen est lié en plus à un réseau mondial de Pactes sur les plastiques (l’Afrique du Sud, la Malaisie et le Chili), menés par la Fondation Ellen MacArthur. « Le Pacte n’a pas vocation à dupliquer ou à remplacer des engagements existants ou des initiatives en cours, précise le texte du Pacte. Au lieu de ça, il accélère et soutient les initiatives nationales et de sociétés en ajoutant des échanges et une coopération transfrontaliers à une échelle paneuropéenne. »

Les pays signataires sont les suivants : France, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, Grèce, Italie, Lettonie, Lituanie, Portugal, Slovénie, Suède.