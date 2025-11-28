Pluq accélère le déploiement de la recharge électrique dans l’immobilier français

Pluq, déjà implanté dans plusieurs pays européens, officialise son arrivée sur le marché français avec une ambition claire. L’entreprise souhaite devenir un acteur majeur de la recharge pour véhicules électriques au sein des bâtiments tertiaires. Son modèle repose sur une offre entièrement financée et gérée en interne qui permet aux propriétaires d’immeubles de bénéficier d’infrastructures de recharge sans investissement initial ni gestion opérationnelle.

Créé en 2019 aux Pays-Bas, Pluq s’est imposé sur le marché européen de la recharge grâce à un modèle simple. En effet, l’entreprise finance, installe et exploite les bornes de recharge en prenant en charge la totalité du cycle de vie des équipements. Les propriétaires d’actifs n’ont ni dépenses d’investissement ni coûts de fonctionnement à assumer. Cette approche attire particulièrement les bureaux, hôtels, centres commerciaux, hôpitaux et plateformes logistiques qui doivent répondre à des obligations réglementaires de plus en plus exigeantes et qui cherchent à maintenir l’attractivité de leurs sites.

Un marché français en pleine transformation

L’arrivée de Pluq en France intervient notamment dans un contexte où les exigences légales imposent aux bâtiments non résidentiels d’équiper une partie de leurs parkings en bornes de recharge ou de prévoir leur précâblage. Ces dispositions, issues de la loi d’orientation des mobilités (LOM), renforcent la pression sur les propriétaires, qui doivent mettre leurs infrastructures en conformité tout en maîtrisant leurs budgets. Pour nombre d’entre eux, cette mise en conformité représente un défi à la fois financier et technique. Le modèle proposé par Pluq offre une réponse immédiate qui supprime ces obstacles et permet de déployer rapidement un service attendu par les utilisateurs.

L’entreprise prend en effet en charge l’ensemble du déploiement, depuis les équipements jusqu’au raccordement. Elle assure ensuite l’exploitation du réseau sur la durée. Cette organisation garantit une conformité rapide avec la LOM tout en offrant une capacité de recharge évolutive. Les installations peuvent ainsi suivre la progression du nombre de véhicules électriques et l’augmentation des besoins liés à leur usage.

Vers un réseau intelligent et évolutif

Pluq cible en priorité les lieux où les usagers ont l’habitude de stationner longtemps ou de manière récurrente, ainsi que les sites confrontés à des besoins de recharge soutenus. Les systèmes installés s’appuient sur une gestion intelligente qui ajuste la puissance en fonction des capacités du site. L’offre couvre à la fois les chargeurs en courant alternatif pour les stationnements de longue durée et les solutions haute puissance en courant continu pour les sites affichant une forte rotation.

L’entreprise inscrit également son développement français dans une stratégie de croissance plus large à l’échelle européenne. Pluq ambitionne notamment de déployer 30 000 points de recharge à l’horizon 2030. En misant sur un modèle d’investisseur opérateur, elle contribue à structurer un réseau de recharge au plus près des besoins du quotidien. Cette approche facilite l’adoption des véhicules électriques et soutient la transition vers une mobilité moins carbonée.

Pour les acteurs de l’immobilier, l’arrivée de Pluq représente une opportunité de se mettre en conformité sans complexité technique ni coût additionnel tout en donnant de la valeur à leurs actifs. Pour les usagers, elle ouvre l’accès à un service de recharge fiable et adapté aux rythmes de déplacement. Pour l’écosystème de la mobilité électrique, elle constitue un levier supplémentaire en faveur d’un déploiement massif des infrastructures en Europe.