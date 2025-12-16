Un accélérateur stratégique pour l’électromobilité et les systèmes énergétiques

Inauguré à Versailles-Satory avec le soutien de NextMove et de l’État dans le cadre de France 2030, le VEDECOM MobiXlab se positionne comme un centre d’innovation clé pour transformer la recherche collaborative en solutions industrielles concrètes. Pensé comme un tiers de confiance, il vise à structurer, tester et sécuriser les technologies de recharge et d’interaction entre véhicules électriques et réseaux énergétiques.

Le 3 décembre, VEDECOM a franchi une nouvelle étape dans sa mission d’accompagnement de la transition des mobilités avec l’inauguration du VEDECOM MobiXlab. Implanté à Versailles-Satory, ce centre d’innovation est entièrement dédié à l’électromobilité et aux enjeux énergétiques associés, dans un contexte où la montée en puissance des véhicules électriques pose des défis technologiques, industriels et systémiques majeurs. Co-financé par l’État dans le cadre de France 2030, MobiXlab incarne une volonté claire de faire émerger en France des solutions robustes, interopérables et industrialisables, capables de soutenir un déploiement à grande échelle.

Le projet s’inscrit dans un partenariat de long terme entre VEDECOM et NextMove, pôle de compétitivité Automobile et Mobilités en Normandie et en Île-de-France. Depuis la création de VEDECOM, labellisé Institut pour la Transition Énergétique en 2014, les deux structures avancent de concert pour faire le lien entre recherche appliquée, expérimentation et industrialisation. Là où VEDECOM apporte ses compétences en R&D, en démonstrateurs et en plates-formes d’essais, NextMove joue un rôle structurant en accompagnant le montage des projets, leur labellisation, leur financement et leur connexion aux besoins concrets des industriels et des territoires. MobiXlab est aujourd’hui l’illustration la plus aboutie de cette complémentarité.

Un tiers de confiance pour structurer la filière électromobilité

Conçu comme un véritable outil au service de la filière, VEDECOM MobiXlab repose sur une double brique. Il combine une infrastructure de test en environnement réaliste et une plate-forme digitale, permettant de couvrir l’ensemble de la chaîne d’innovation, depuis l’expérimentation jusqu’à la précertification. L’objectif est de dépasser le stade du prototype pour accélérer l’arrivée sur le marché de solutions de recharge intelligentes, fiables et sécurisées, capables de s’intégrer durablement aux réseaux énergétiques existants. Dans un contexte de forte pression sur les infrastructures électriques, le centre entend répondre aux enjeux d’interopérabilité, de cybersécurité, de performance et de viabilité économique.

MobiXlab se positionne ainsi comme un tiers de confiance neutre et mutualisé. Il fédère l’ensemble des acteurs de l’écosystème, des start-up aux grands groupes industriels, en passant par les PME, les équipementiers, les énergéticiens, les constructeurs, les gestionnaires d’infrastructures et les fournisseurs de services. Cette diversité est au cœur du modèle du centre, qui vise à rapprocher les cas d’usage du terrain des exigences normatives et réglementaires. En facilitant l’expérimentation, la qualification et la démonstration des solutions, MobiXlab contribue à sécuriser les trajectoires technologiques et à réduire les risques liés au passage à l’échelle industrielle.

Pour VEDECOM, ce nouveau centre renforce une mission historique d’accélération de la transition vers des mobilités plus durables. Soutenu par ses membres fondateurs que sont l’Université Gustave Eiffel, l’ESTACA, l’ESIGELEC et Renault Group, ainsi que par le département des Yvelines et Stellantis, l’Institut consolide sa capacité à faire émerger des technologies stratégiques pour la souveraineté industrielle française et européenne. L’électromobilité ne se limite plus au véhicule lui-même, mais devient un système global où énergie, numérique et usages sont étroitement imbriqués.

NextMove, catalyseur entre recherche, industrie et politiques publiques

Le rôle de NextMove a été déterminant dans l’émergence du VEDECOM MobiXlab. Issu du projet EVCIC, le centre a été déposé dans le cadre de l’appel à projets CORAM 2024, pour un budget d’environ 4,2 millions d’euros. Dès les premières phases, NextMove a accompagné VEDECOM dans l’analyse et la consolidation du projet, la co-écriture du dossier, les échanges avec Bpifrance et la mobilisation d’experts de la filière. La labellisation par le pôle a constitué un gage de crédibilité et de qualité pour les financeurs publics, confirmant la pertinence stratégique du projet.

Implanté au cœur de l’axe Seine, MobiXlab bénéficie d’un positionnement géographique particulièrement favorable. Il fait le lien entre les hubs de recherche et d’innovation d’Île-de-France, autour de Versailles-Satory et des grands donneurs d’ordre, et les capacités industrielles et énergétiques de la Normandie, propices au déploiement à grande échelle. Cette articulation territoriale contribue à la décarbonation des mobilités, à la résilience des réseaux et à la montée en puissance de technologies pouvant répondre aussi bien à des usages civils que de défense.

Avec VEDECOM MobiXlab, la France se dote d’un outil structurant pour transformer l’innovation en solutions opérationnelles. En rapprochant recherche, industrie et politiques publiques, le centre crée les conditions d’un leadership durable dans le domaine de l’électromobilité et des systèmes énergétiques associés, à l’échelle nationale comme européenne.