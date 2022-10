Plusieurs villes françaises boycotteront le Mondial 2022

Qui boycottera la Coupe du monde de football au Qatar ? Plusieurs villes françaises montent désormais au créneau et annoncent bannir les écrans géants et les fans zones.

Après plusieurs sportifs et personnalités comme l’ancien footballeur Éric Cantona, l’ancien champion du monde Philipp Lahm (vainqueur en 2014 avec l’équipe d’Allemagne) et l’acteur Vincent Lindon, les villes s’invitent dans le débat autour du boycott du Mondial 2022. Ce dernier se déroulera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre.

Mardi soir, Lyon a rallongé la liste des villes qui s’engagent à bannir les fans zones et les écrans géants. Elle rejoint Paris, Marseille, Bordeaux, Nancy, Reims, Strasbourg, Lille, Toulouse, Angers, Villeurbanne, Rennes, Brest ou encore Rodez.

Droits humains et aberration écologique

Ces villes font entendre le même son de cloche. Elles refusent de promouvoir cet événement pour des raisons humanitaires et environnementales et ce quel que soit le résultat de l’équipe de France. Le maire de Lyon Grégory Doucet (EELV) dénonce une « abomination sur le plan des droits humains » et une « aberration sur le plan écologique ». En particulier, il dénonce le décès de milliers de travailleurs immigrés dans la construction des huit stades du Mondial, dont sept sont climatisés.

Dans un communiqué, la ville de Nancy a pointé le « décalage » de « l’usage de stades climatisés durant cette Coupe du monde (…) avec les enjeux de transition écologique ». Elle appelle les organisateurs à « sérieusement revoir les règles d’attribution des prochaines Coupes du monde » afin « d’intégrer ces enjeux » de « sobriété » et de « respect du droit humain ».

Alors qu’Élisabeth Borne dévoilait ce jeudi 6 octobre le plan de sobriété énergétique pour l’hiver prochain, secteur par secteur, le maire de Reims Arnaud Robinet (Horizons) estimait que les écrans géants n’avaient pas leur place dans l’espace public : « De telles installations susciteraient une incompréhension légitime (…) pour l’un des événements les plus controversés de l’histoire du sport ».

Des appels au boycott sur les réseaux sociaux

Chaque semaine, les médias se font l’écho de nouvelles aberrations écologiques entourant le Mondial. Dernièrement, on apprenait que le Qatar, incapable d’accueillir le million de supporters attendus pour la Coupe du monde, prévoyait 160 vols par jour pour les rediriger vers les pays voisins.

Sur Twitter, le #BoycottQatar2022 dénonce la tenue de l’événement. La coalition Carton rouge pour le Qatar s’indigne également. « Footballeurs, membres du staff ou de la fédération : refusez d’être complices de crimes sanglants et d’un écocide total. Refusez d’être les instruments de promotion d’un système psychopathe qui place la compétition au-dessus de toute considération morale et humaniste : boycottez la Coupe du Monde au Qatar ! », peut-on lire dans leur communiqué.

Par ailleurs, une pétition lancée début septembre par des élus et d’anciens élus du Gard, de personnalités du département récolte déjà près de 29 000 signatures. Elle dénonce, entre autres, « près de 6 800 morts sur les chantiers et des ouvriers survivants réduits à l’esclavage », « la corruption à tous les étages », « les stades climatisés dans le désert ».

Alors que le mouvement de boycott s’intensifie contre le Mondial 2022, le Conseil olympique d’Asie (OCA) a attribué les Jeux asiatiques d’hiver 2029 à l’Arabie saoudite le mardi 4 octobre. Pour l’occasion, une toute nouvelle mégalopole verra le jour à Neom, en plein désert. L’organisation annonce pourtant 28 épreuves sur neige et 19 sur glace…