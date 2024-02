Écoutez notre podcast Cogitons Sciences : Comment l’IA révolutionne notre façon de travailler ? [L’IA s’invite dans nos métiers #1]

Podcast

L’intelligence artificielle est partout. Mais comment celle-ci peut-elle aider les ingénieurs et chercheurs dans leur métier ? Nous avons posé la question à nos invités Frédéric Pascal, Professeur des Universités (Université Paris-Saclay) et directeur de l’institut DATAIA, et Marie-Aude Aufaure, directrice de la société de conseil et de formation Datarvest. Voici leurs réponses.