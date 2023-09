Télécoms et cybersécurité : la course à l’innovation offre de nombreuses opportunités aux ingénieurs

L’avènement de la 5G a relancé un secteur des télécoms moribond pendant de nombreuses années. Dans le même temps, la multiplication des applications internet utilisées par les entreprises oblige ces dernières à investir massivement dans des technologies de cybersécurité. Ce contexte doit donner de nouvelles opportunités professionnelles aux ingénieurs.

Le secteur des Télécoms a en 2023, après dix années compliquées, retrouvé le chemin de la croissance. La 5G, qui a permis aux opérateurs d’augmenter le prix moyen des forfaits, n’est pas étranger à ce renouveau. Aussi, le nombre de jeunes utilisateurs est en forte augmentation depuis quelques années.

A côté de cela, le secteur informatique poursuit sa forte croissance. La multiplication exponentielle des services dématérialisés, pour les particuliers comme pour les entreprises, oblige ces dernières à s’équiper en conséquence, alors même qu’en 2023 une entreprise française sur deux a été victime d’une cyberattaque. Pour les entreprises, les processus de dématérialisation des communications constituent certes un progrès, mais ils exposent également les infrastructures informatiques à des attaques régulières. La demande d’ingénieurs informatiques, développeurs, et aussi spécialistes en sécurité informatique va continuer à croître dans les années qui viennent, sachant que les jeunes diplômés restent attirés par ces métiers.

D’ailleurs, les postes d’ingénieurs, dans les télécoms ou dans l’informatique, devraient voir leurs salaires à l’embauche augmenter fortement en 2024. Là encore, les recruteurs affirment vouloir s’attacher au recrutement de jeunes ingénieurs, alors que ces deux secteurs ont recruté près de 45 000 ingénieurs cette année. Une manne d’emplois qui reste très localisée, puisque c’est en région parisienne que près de la moitié des recrutements sont effectués. En termes de rémunération, les secteurs des télécommunications et de l’informatique sont extrêmement compétitifs, dans le but d’attirer les meilleurs talents.

La fonction d’ingénieur cloud par exemple, devrait voir les salaires augmenter entre 7 et 13 % en 2024, pour 70 000 euros à l’embauche chez les ingénieurs ayant au minimum 2 ans d’expérience.

Les ingénieurs DevOps quant à eux, sont aussi sur une base de 70 000 euros par an pour un ingénieur ayant entre 2 et 5 ans d’expérience, avec des hausse de salaires pouvant atteindre 15 %.

Dernier exemple, les professionnels de la cybersécurité, qui voient également leurs salaires augmenter dans des proportions importantes, pour un salaire de 60 000 euros (2 à 5 ans d’expérience.

Ces trois exemples illustrent bien la course aux talents que se livrent les recruteurs sur ces secteurs, qui tire les salaires vers le haut. C’est extrêmement prégnant dans le secteur de la cybersécurité, où les nouvelles menaces qui émergent régulièrement obligent les entreprises à investir et recruter sur des postes relativement nouveaux. Ainsi, la fonction de Pentester, qui a pour rôle de tester la sécurité d’un site en simulant des attaques contre ce dernier, est très recherchée, et de nombreuses écoles forment aujourd’hui de jeunes ingénieurs à ces missions.

De même les postes de RSSI – responsable de la sécurité des systèmes d’information – ou de spécialistes en cryptologie drainent aujourd’hui de nombreux emplois, réservés à des ingénieurs BAC+5.

Pour l’industrie, la fonction d’ingénieur en cybersécurité industrielle, qui va avant tout gérer la sécurité des systèmes de contrôles industriels, avec tout l’aspect sensible et stratégique que cela recouvre dans certains secteurs d’activité, est un poste où les recruteurs cherchent à attirer les meilleurs talents pour la conception, le déploiement et l’administration de ces systèmes, en proposant des salaires attractifs à l’embauche, accompagnés de hausses régulières.