Quels sont les enjeux de la chimie de demain ?

Agenda

Chimie Perspectives, la Junior-Entreprise de Chimie ParisTech-PSL, en partenariat avec Veolia, propose un cycle de conférences dédié aux défis et perspectives de la chimie de demain. À travers des regards croisés – de la société civile aux pouvoirs publics, en passant par les investisseurs, les sciences humaines, l'impact de l'intelligence artificielle et la perspective industrielle – cette série de conférences ambitionne de mettre en lumière les enjeux et opportunités de ce secteur clé.