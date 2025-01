Espace : le retour des lanceurs européens ?

Avec le lancement réussi de Vega C après deux ans d’interruption, et celui d’Ariane 6 en juillet 2024, l’Europe est-elle en train de renouer avec son accès autonome à l’espace ? Est-elle capable de s'affirmer face à la puissance de feu de SpaceX ?

Le 5 décembre dernier, le lancement de la fusée italienne Vega C(1) depuis le Centre Spatial Guyanais de Kourou a été couronné de succès. La fusée, conçue par Avio(2) , transportait le satellite Sentinel-1C afin de le mettre en orbite à environ 700 km d’altitude dans le cadre du programme européen Copernicus dédié à l’observation de la Terre.

Ce lancement intervient deux ans après l’arrêt du programme Vega C suite à l’échec en décembre 2022 de son premier lancement commercial. Cet échec avait causé la perte de deux satellites Airbus, à savoir Pléiades Neo 5 et 6. Le surcoût lié à la remise en vol de Vega C devrait se situer entre 25 et 30 millions d’euros, selon le directeur du Transport spatial de l’ESA(3) .

C’est peu dire que cette nouvelle tentative était attendue au tournant, d’autant plus que le décollage a été reporté deux fois. La seconde date, fixée au 4 décembre, avait été, à son tour, reportée de 24 heures en raison d’un « problème mécanique » selon un communiqué du CNES(4) .

Un tournant pour la souveraineté spatiale de l’Europe ?

Ce lancement peut sembler une réalisation technique anodine, mais il marquait en réalité une étape cruciale susceptible d’inaugurer un retour à un accès souverain à l’espace pour les Européens après l’échec de décembre 2022. Les prémices de cette résurgence sont déjà visibles depuis juillet 2024 grâce à la réussite du vol inaugural d’Ariane 6.

Vega C et Ariane 6 sont aujourd’hui les deux piliers sur lesquels repose l’autonomie stratégique européenne. La complémentarité de ces deux fusées permet de couvrir toutes les missions et toutes les orbites : Vega C est un lanceur léger adapté pour le déploiement de petits satellites en orbite basse ; Ariane 6 est conçue pour des satellites plus lourds et peut atteindre des orbites supérieures ou des constellations de satellites.

Jusqu’en 2022, Arianespace disposait également d’un lanceur moyen nommé Soyouz qui avait réalisé 27 lancements depuis octobre 2011. Néanmoins, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, l’exploitation du lanceur russe a été suspendue.

Signe qu’une dynamique positive est enclenchée en Europe : lors des vœux annuels du CNES, le calendrier dévoilé pour l’année 2025 prévoit le décollage de cinq fusées Ariane 6 et de quatre fusées Vega C.

Une concurrence très forte

Ariane 6 offre aux Européens une solution alternative au géant américain SpaceX qui explose les records de lancement. En 2024, la compagnie d’Elon Musk fait encore mieux que 2023 avec 131 décollages et assure ainsi plus de la moitié des lancements de fusée dans le monde. Une prouesse permise grâce à la fusée Falcon 9 ; cette fusée réutilisable effectue deux lancements par semaine, lorsque Ariane 6 a été conçue pour permettre dix à douze décollages par an.

Difficile pour Arianespace de s’imposer dans cet environnement très concurrentiel. Rappelons-nous du revers qu’elle a subi en juillet 2024 lorsque l’agence européenne Eumetsat avait choisi la fusée américaine Falcon 9 de SpaceX pour lancer son satellite météo MTG-S1, malgré le contrat qui la liait à Arianespace.

Alors que l’Europe tente de se repositionner comme un acteur important du domaine spatial, le lancement du deuxième vol d’Ariane 6 pourrait être déterminant. Ce premier vol commercial aura pour mission de placer en orbite le satellite CSO-3(5) , un satellite-espion destiné à l’armée française. Un déploiement déjà reporté. Étant initialement envisagé pour le quatrième trimestre 2024, puis pour le mois de décembre plus précisément, il ne sera finalement pas prévu avant la fin du mois de février 2025. Il ne fait aucun doute qu’au regard des défis à relever, cette année s’annonce décisive.

[1] Lettre C pour « Consolidée »

[2] entreprise aérospatiale italienne

[3] agence spatiale européenne

[4] Centre national d’études spatiales

[5] Composante Spatiale Optique