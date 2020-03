Revue du Web #132 : les vidéos les plus étonnantes du mois

Ce mois-ci dans la revue du web : des poignets de porte 3D antivirus, la vérité sur le téléphone de Pablo Escobar, le robot basketteur, le premier vol réussi pour l'avion électrique hybride et la photo qui a changé notre vision du monde...

Les poignées de porte spéciale Covid-19

Face au Coronavirus, il a fallu rappeler les règles d’hygiène de base. Se laver les mains oui, mais éviter de toucher les poignées de porte, plus facile à dire qu’à faire. Heureusement, grâce à la fabrication additive, on peut imprimer des adaptateurs qui permettent d’ouvrir les portes avec le coude ou l’avant-bras.



La vérité sur le téléphone de Pablo Esocbar

Lancé par le frère de Pablo Escobar à grand coup de campagne marketing, Escobar Fold 1 fait déjà place au Escobar Fold 2. Sauf qu’un célèbre youtubeur américain a découvert que, sous les finitions dorées, se cachait… un Samsung Galaxy Fold. Il semble que le projet Escobar ne soit pas aussi blanc que cela …



Le robot humanoïde basketteur

Toyota a développé un robot humanoïde de 2,09 mètres de hauteur capable de courir sur le terrain ou marquer des buts. Durant un concours de shoots à 3 points, il a même réussi 11 de ses tentatives. Le constructeur a doté le robot d’un petit moteur puissant ainsi que d’une IA supérieure afin d’améliorer le mécanisme de ses tirs.



L’avion hybride de Voltaero prend son envol

Le prototype de l’avion Cassio 1, développé par la petite entreprise Voltaréo, a effectué son premier vol d’essai avec un moteur hybride électrique fourni par l’entreprise Safran. Il s’agit d’un démonstrateur basé sur un avion existant, le Cessna 337 Skymaster, qui vise à démontrer la pertinence et la fiabilité de la technologie.

La photo qui a changé notre vision du monde

Le 24 décembre 1968, trois astronautes américains ont observé la Terre pour la première fois depuis l’espace. En plus de découvrir la face cachée de la Lune, Franck Borman, James Lovell et William Anders, ont été les premiers hommes à quitter l’orbite terrestre et surtout à observer un lever de Terre.