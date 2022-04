Techniques de l’Ingénieur est partenaire du salon Pharmatech Cosmetech

À vos agendas ! Techniques de l’Ingénieur est partenaire de la 4ème édition du Salon PHARMATECH COSMETECH, le 1er salon des services, équipements et process pour le secteur pharmaceutique et cosmétiques, qui aura lieu du 31 mai au 2 juin 2022 au Parc des expositions de Chartres.

Le salon PHARMATECH COSMETECH, dédié aux professionnels des industries de la pharmacie et de la cosmétique, est un véritable carrefour de la R&D spécialisée, des fabricants et des fournisseurs de ces secteurs phares.

Vous y trouverez plus de 200 entreprises, représentant la production, la maintenance, la logistique, la sécurité et l’environnement, réunies en un même lieu pour répondre à vos besoins (équipements, services, process…) et permettre le développement de futurs projets.

Cet évènement donne accès pendant 3 jours à:

Une offre technologique spécifique qui regroupe toutes les compétences, expertises, solutions et savoir-faire.

Une veille technologique qui met en avant les dernières innovations et nouveautés.

Un format à taille humaine qui favorise les échanges et la mise en place de futures collaborations entre les professionnels.

Des conférences techniques et des animations pour en apprendre plus sur les tendances du marché et les retours d’expérience. C’est aussi l’occasion de voir, comprendre, tester et comparer des applications ou démonstrations…

La nouveauté de cette année : le VILLAGE INGRÉDIENTS. Le salon enrichit en effet son offre en proposant un Village ingrédients, un espace proposant des animations orientées sur les ingrédients cosmétiques et pharmaceutiques, une vision sur les tendances et innovations des secteurs et une veille marketing et technologique. C’est l’opportunité d’échanger avec des experts sur ces thématiques.

Alors n’attendez pas et prenez votre badge d’accès gratuit ici.

Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à aller sur le site de l’événement : https://www.pharmatech-cosmetech.com/fr