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Techniques de l’Ingénieur partenaire de Cosmetic 360

Posté le par La rédaction dans Chimie et biotech

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Salon international de l'innovation pour la filière parfumerie-cosmétique, COSMETIC 360 se tiendra les 14 et 15 octobre 2026 au Carrousel du Louvre à Paris, réunissant une nouvelle fois les principaux acteurs internationaux de l'innovation.

Techiques de l’Ingénieur est fier de participer à l’évènement Cosmetic 360. Organisé par COSMETIC VALLEY, premier réseau mondial de la parfumerie-cosmétique et coordinateur de la filière française depuis plus de 30 ans, le salon accueillera cette année 260 exposants issus de plus de 20 pays, qui présenteront leurs innovations à plus de 5 800 décideurs venus de 70 pays. 

Placée sous le thème « RÉGÉNÉRATIONS – Act for Positive Impact », cette 12ᵉ édition mettra en lumière les solutions qui restaurent, renouvellent et créent un impact positif durable tout au long de la chaîne de valeur de la parfumerie-cosmétique. De l’agriculture régénérative aux ingrédients de nouvelle génération, de la conception des produits à l’optimisation des ressources et aux avancées scientifiques, COSMETIC 360 ouvrira la voie à une nouvelle génération d’innovations. 

Dans cette dynamique d’innovation et de mise en relation des acteurs de la filière, COSMETIC 360 organise chaque année les Challenges Innovation. Ce dispositif est conçu pour accélérer le développement des innovations les plus prometteuses en créant un lien direct entre les porteurs de projets et les grands industriels de la cosmétique. 

Les Challenges Innovation offrent ainsi aux start-up, PME innovantes et équipes de recherche l’opportunité de présenter leurs solutions à des experts internationaux issus de grands groupes tels que Estée Lauder, LVMH Recherche, TECHNATURE et PROYA, réunis à l’occasion du salon. Les projets sélectionnés bénéficient de rendez-vous qualifiés et de sessions d’échanges privilégiés. 

Ces rendez-vous privés offrent l’opportunité aux porteurs de projets d’identifier les freins potentiels à l’adoption de leur technologie, d’obtenir des retours d’experts sur les adaptations à envisager, d’accélérer le développement de leur innovation et d’initier de futures collaborations industrielles.  

Les candidats peuvent concourir dans trois grandes thématiques pour accélérer l’innovation : solutions numériquestransition écologique et performance et personnalisation cosmétique. 

Les Challenges Innovation constituent un véritable accélérateur d’innovation et de partenariats, favorisant l’émergence des solutions qui construiront la cosmétique de demain. 

Vous n’avez pas candidaté aux challenges ? Venez échanger sur le salon les 14 et 15 octobre prochains avec ces grands groupes.

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Formulation Innovation Industrie cosmétique
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/biotech-et-chimie/

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