Lancement d’une nouvelle offre : « Cosmétique : de la conception au produit »

Techniques de l’Ingénieur enrichit son fonds documentaire avec une nouvelle ressource dédiée à l’innovation cosmétique, intitulée « Cosmétique : de la conception au produit ».

L’industrie cosmétique est aujourd’hui confrontée à de multiples enjeux : garantir la performance et la sécurité des produits, satisfaire les attentes des consommateurs, tout en respectant des réglementations de plus en plus contraignantes. À cela s’ajoute une exigence croissante en matière de durabilité, qui incite à développer des formulations plus respectueuses de l’environnement, intégrant davantage d’ingrédients d’origine naturelle.

Pour répondre à ces défis, Techniques de l’Ingénieur publie une nouvelle offre intitulée « Cosmétique : de la conception au produit ». Structurée autour de quatre grandes thématiques – Concepts et outils méthodologiques en cosmétique, Procédés de formulation cosmétique, Ingrédients cosmétiques, Produits cosmétiques –, cette ressource documentaire propose un éclairage complet sur le développement de produits innovants, en couvrant chaque étape du cycle de vie : depuis la sélection des actifs jusqu’au contrôle qualité, en passant par la formulation et l’évaluation sensorielle.

Pour répondre à la tendance de naturalité des produits, une attention particulière est portée aux molécules d’intérêt biosourcées, aux procédés d’éco-extraction des actifs, à la formulation des extraits, ainsi qu’aux tests réglementaires associés.

Destinée aux ingénieurs, chercheurs, formulateurs, toxicologues, responsables qualité, ainsi qu’aux professionnels de l’innovation et de la R&D, cette ressource documentaire fournit les outils méthodologiques et les données techniques utiles pour suivre les dernières avancées scientifiques et technologiques du secteur.

Rédigée par des experts issus du monde académique et industriel, cette nouvelle offre est coordonnée par Véronique NARDELLO-RATAJ, professeure de chimie à l’Université de Lille et membre du laboratoire Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS). Spécialiste de la formulation cosmétique, ses recherches portent sur la catalyse d’oxydation, la dégradation des huiles et des parfums, ainsi que la physicochimie des formulations.