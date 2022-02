Techniques de l’Ingénieur partenaire de la 9ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur

Techniques de l'Ingénieur et l’IESF s’associent pour les Journées Nationales de l’Ingénieur de 2022. Elles se dérouleront du 4 au 20 mars 2022 à travers la France et le monde sous le thème de la “chaîne de valeur de l'hydrogène".

Les Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) permettent, au travers de conférences, colloques, journées portes ouvertes, « hackathons », concours, salons virtuels, présentations des métiers, etc., de faire des rencontres et des échanges pour répondre aux objectifs suivants :

Rassembler les membres d’une communauté aux multiples facettes.

Promouvoir et valoriser les métiers des sciences aux yeux du grand public et des décideurs, pour susciter des vocations et favoriser l’emploi.

Renforcer chez les ingénieurs le sentiment d’appartenance à un corps professionnel pleinement engagé dans les grandes transformations de notre monde afin qu’ils puissent davantage se faire écouter sur ces questions.

Encourager les ingénieurs à s’engager, à entreprendre et innover afin d’agir pour le développement durable et la décarbonation de l’industrie.

Cette nouvelle édition des JNI, organisée par l’association Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) et en lien avec le World Engineering Day (WED), proposera une succession d’animations en format hybride (présentiel et/ou distanciel) qui réunira plus de 10 000 participants (élèves, jeunes diplômés, ingénieurs en activité, professeurs, acteurs économiques, décideurs politiques et grand public).

Tous ces événements seront préparés avec l’aide des IESF régionales, des associations d’alumni membres d’IESF et des partenaires des JNI avec pour objectif commun de montrer comment chaque jour les ingénieurs et les futurs ingénieurs innovent et contribuent à construire le monde de demain.

Pour inaugurer les JNI, un colloque est programmé le 4 mars pour que tous les acteurs du monde puissent s’exprimer autour de la chaîne de valeur de l’hydrogène (H2) et faire un panorama complet du sujet avec les thématiques de la production, du stockage, du transport, de l’écosystème industriel, de la distribution, mais aussi des grands segments d’usage qui ont d’ores et déjà recours à l’hydrogène. Enfin, les aspects économiques et les coûts seront également abordés.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les Journées Nationales de l’Ingénieur et assister à un des nombreux événements répartis sur le territoire, rendez-vous sur le site officiel des JNI 2022.