Techniques de l’Ingénieur partenaire des « International Business Days Le Mans 2022 »

A vos agendas ! Les 8 et 9 juin 2022 auront lieu les "International Business Days". Les IBD consistent en un congrès d’affaire International dédié aux innovations dans les chaînes de transport. Techniques de l’Ingénieur a le plaisir d’être partenaire de l'événement qui aura lieu au Technoparc des 24H du Mans.

Un format unique en France

Depuis 2008, le IBD Le Mans doit son succès à ce concept de convention d’affaires original, permettant d’établir de véritables connexions entre les décideurs. En effet, durant ce rendez-vous incontournable, les professionnels du secteur des véhicules en général mais aussi des étudiants, auront le privilège de visiter des paddocks et stands de ravitaillement d’une écurie engagée aux 24h du Mans ainsi que de déguster des produits régionaux lors d’un apéritif gourmand, suivi d’un dîner découverte, tout en enrichissant son réseau.

Au programme

Par ailleurs, afin d’allier plaisir et travail, les organisateurs mettent en place des sessions de rendez-vous personnalisés, des tables rondes et des conférences sont proposées par de grandes entreprises comme le CETIM et Haïku. Elles portent sur des sujets précis et des problématiques actuelles au cœur de l’innovation :

l’électrification des véhicules,

les enjeux de la maîtrise de la technologie métal en fabrication additive,

la construction/développement de bancs d’essais adaptés.

De surcroît, pour la première fois depuis sa création, un espace et un temps de parole sont dédiés aux startups des nouvelles mobilités pour leur permettre de se présenter et de convaincre un parterre d’industriels et d’institutionnels français et étrangers des secteurs des transports.

En outre, afin de faire participer les futurs acteurs du secteur, des rencontres entre étudiants-ingénieurs et entreprises sont proposées.

En somme, ce sont deux journées organisées de manière complète et inédite, où la qualité des rencontres individuelles prime sur le nombre afin de satisfaire au mieux les participants. C’est ce qui explique le nombre limité de places.

En quelques chiffres

30% des entreprises participant à l’événement IBD Le Mans viennent de l’étranger et représentent plus de 10 pays différents.

On peut y rencontrer plus de 150 acheteurs, fournisseurs, partenaires et sponsors des domaines de l’automobile, de la moto, l’aéronautique, spatial ou encore des voies ferrées.

Et enfin, plus de 400 rendez-vous personnalisés sont organisés lors de l’événement.

Retrouvez le programme complet et plus d’information juste ici : https://www.ibdlemans.fr/