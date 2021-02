Techniques de l’Ingénieur partenaire du concours Ingénieuses

Techniques de l'Ingénieur et la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI) s’associent une nouvelle fois dans le cadre du concours Ingénieuses 2021, en ayant toujours pour objectif commun de favoriser l'orientation des jeunes filles vers les filières scientifiques et techniques.

L’opération de communication Ingénieuses prend la forme d’un concours international qui a pour objectifs de :

promouvoir les formations et les métiers de l’ingénierie auprès du public féminin ;

lutter contre les idées reçues et les stéréotypes de genre ;

favoriser l’égalité femmes-hommes ;

susciter des vocations d’ingénieures chez les jeunes filles.

Cette année, la CDEFI a décidé de créer un tout nouveau site dédié à l’opération Ingénieuses. Vous pourrez y retrouver toute l’organisation du concours 2021 (appels à projet, appels à candidature, prix décernés et dates importantes).

Une nouveauté cette année est le prix lié au label Cap Ingénieuses. Il sera décerné à l’un des projets déposés dans le cadre du label par une école d’ingénieur·e·s ayant mené des actions auprès de classes d’écoles élémentaires ou de collèges dans un objectif de sensibilisation aux sciences et technologies et de promotion de l’égalité femmes-hommes auprès des jeunes.

Nous vous invitons à participer au concours en téléchargeant les dossiers de candidature pour les différentes catégories du concours et à profiter directement de la toute récente ouverture de l’espace de dépôts des projets et candidatures.