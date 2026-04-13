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Techniques de l’Ingénieur partenaire du salon FIP

Posté le par La rédaction dans Matériaux

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Techniques de l’Ingénie est fier d’être de nouveau partenaire du salon FIP- France Innovation Plasturgie. Du 2 au 4 juin à Lyon Eurexpo se tiendra le plus grand événement professionnel de la filière plasturgie composites et caoutchoucs en France.

Avec plus de 800 exposants et marques, FIP 2026 proposera une offre complète et structurée autour de cinq univers complémentaires, conçus pour répondre aux enjeux actuels et futurs des industriels :

FIP : une véritable plateforme de démonstration des dernières technologies machines, équipements et logiciels
FIP TRANSFORM : le point de rencontre privilégié entre les sous-traitants et donneurs d’ordre
FIP VALORIZE : des solutions dédiées à l’économie circulaire
FIP DECORATION : les technologies de décoration et de finition avant et après transformation
FIP MATERIALS : matériaux performants, additifs et solutions biosourcées.

Pour faciliter la découverte du salon aux milliers de décideurs attendus, FIP propose quatre parcours thématiques incontournables : Emballages, Mobilité, Aéronautique et Médical. Chaque parcours a été pensé pour guider les professionnels vers les innovations les plus pertinentes de leur secteur. Les visiteurs pourront explorer des solutions concrètes et immédiatement applicables, rencontrer les acteurs clés de la filière, découvrir les dernières tendances technologiques et bénéficier d’échanges privilégiés avec des experts. Une occasion unique de gagner en inspiration, d’identifier de nouvelles opportunités et d’accélérer le développement de leurs projets.

Les visiteurs pourront également participer à plus de 30 sessions de conférences et workshops, abordant des cas concrets, des avancées technologiques et des perspectives stratégiques pour la filière plasturgie, composites et caoutchoucs : souveraineté, recyclage, intelligence artificielle, formation, réglementation…

En exclusivité, FIP 2026 accueillera l’exposition « Plastiquement Indispensable l’Expo ». Cette expérience originale présentera des pièces finies emblématiques en plastique, destinées à tous les marchés utilisateurs.
Et si ces pièces n’étaient pas en plastique, existeraient-elles ? Seraient-elles aussi performantes ?
Une invitation à redécouvrir le rôle essentiel des plastiques dans notre quotidien et dans l’industrie, à travers des exemples concrets et iconiques.

Le FIP aura l’honneur d’accueillir Sébastien MARTIN, Ministre délégué chargé de l’Industrie, le mardi 2 juin, lors de la visite officielle du salon et d’une table-ronde inédite « La plasturgie française a-t-elle tout pour réussir ? ». À cette occasion, il prendra la parole sur la scène du FIP aux côtés de grands donneurs d’ordre français pour échanger autour des stratégies actuelles et à venir du secteur. Cette intervention sera l’opportunité de partager des visions, d’encourager les dynamiques industrielles et de valoriser les enjeux clés de la filière.

Ce temps fort s’inscrit pleinement dans la volonté du FIP de fédérer les acteurs de la plasturgie et des composites autour des grands défis industriels, et de contribuer au développement d’une filière française innovante, performante et compétitive.

Pour obtenir son badge gratuit, rendez-vous sur le site officiel de l’événement : f-i-p.com, et saisissez le code d’invitation : P-TEDEINFIP26

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Composite Plastiques Caoutchouc
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/materiaux/

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