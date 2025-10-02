Trophées RSE de la plasturgie 2025 : POLYVIA récompense cinq entreprises exemplaires

Le 28 août dernier, le principal syndicat de la plasturgie, POLYVIA, remettait ses premiers Trophées RSE de la plasturgie à cinq entreprises du secteur. Voyons qui sont ces entreprises inspirantes et quelles sont leurs initiatives porteuses d’impact.

Ces prix ont été décernés par un jury composé d’institutionnels, de donneurs d’ordres engagés, de financeurs de la transition, mais aussi d’acteurs de l’économie circulaire, non spécialistes de la plasturgie : ADEME, ARKEA Banque, Conseil national de l’Emballage, Federrec, Orée, Plateforme Automobile, Renault, Valobat. Par ailleurs, POLYVIA n’a pas participé à la sélection.

AG PLAST, un pionnier de l’économie circulaire

AG PLAST a reçu un Trophée dans la catégorie décarbonation, car cette entreprise n’est pas qu’une PME spécialiste de la transformation de grands produits : c’est aussi un précurseur de l’économie circulaire. Depuis sa reprise en 2008, l’entreprise fonde en effet sa stratégie industrielle sur la transformation de matière recyclée. Avec 6 500 tonnes de matières recyclées transformées en 2024, contre 2 000 tonnes en 2015, l’entreprise est désormais un des acteurs français du secteur les plus engagés dans la décarbonation.

Par ailleurs, si l’entreprise mise également sur l’approvisionnement local en machines, les matières recyclées proviennent majoritairement d’Allemagne, car la production française de MPR[1] ne permet pas de répondre aux besoins d’AG PLAST, en termes de rapport qualité-prix.

Enfin, son orientation RSE dépasse le simple cadre environnemental, puisque l’entreprise a mis en place des méthodes de management internes basées sur la transparence, la pédagogie, le bon sens et l’intelligence collective.

CSI Thermoformage : l’emballage thermoformé sur mesure et éco-responsable

CSI Thermoformage est un spécialiste de l’emballage thermoformé sur mesure pour les industriels. À l’instar d’AG PLAST, l’entreprise a elle aussi opéré un revirement stratégique lors de sa reprise en 2016, avec la volonté de faire du développement durable un avantage concurrentiel. En outre, elle a également remporté un trophée dans la catégorie décarbonation.

Depuis sa certification ISO 14001 en 2017, CSI fait progresser chaque année son volet RSE, en ajoutant constamment de nouveaux progrès : bilan carbone complet, incorporation de 80 % de matières recyclées, réemploi des emballages, investissement dans de l’autoproduction solaire couvrant 40 % des besoins, etc.

Mais la meilleure preuve de l’implication de l’entreprise est probablement sa Médaille Platine Ecovadis, obtenue en août 2024 et qui la place dans le top 1 % mondial RSE, avec un score RSE global de 82/100, dont 90/100 sur le volet environnemental.

CEP Office Solutions : du mobilier de bureau en R-PS issu des DEEE

CEP Office Solutions propose une nouvelle génération d’accessoires de bureau conçus à partir de polystyrène recyclé post-consommation.

L’entreprise a été récompensée par un Trophée RSE dans la catégorie économie circulaire pour Terra Nova, sa gamme d’accessoires de bureau qui allie la performance environnementale à l’esthétique et repense l’impact du mobilier de bureau, de sa fabrication à sa fin de vie.

Entièrement recyclables et fabriqués en France, ses produits sont à la fois colorés et résistants et les taux d’incorporation de matériaux recyclés vont jusqu’à 90 %.

Groupe Barbier : de la gaine d’emballage intégrant du PCR

Le Groupe Barbier est un fabricant de films en polyéthylène dont les produits sont utilisés dans de nombreux domaines. L’entreprise a elle aussi reçu un prix dans la catégorie Économie Circulaire, pour avoir développé une gaine étirable à froid intégrant 30 % de PCR[2], principalement destinée à la palettisation industrielle.

En outre, le groupe possède deux sites de recyclage : SOREP, dédié au recyclage du PCR industriel (10 000 tonnes de déchets traités par an) et le site de Chavanon, dédié au recyclage de déchets post-consommation agricoles (13 000 tonnes par an).

Festilight : le coup de cœur du jury

Festilight conçoit et fabrique, depuis 1997, des décorations lumineuses et/ou festives servant à animer les espaces publics et privés. Cette entreprise auboise, qui se démarque sous plusieurs aspects, s’est vue décerner un prix spécial. En effet, contrairement aux autres lauréats, Festilight n’est pas un transformateur « classique » de plastiques ni un acteur historique de la plasturgie, puisqu’à l’origine, elle utilisait l’aluminium comme matériau de base pour ses motifs lumineux.

Mais en 2020, Festilight s’est lancé un défi : passer de l’aluminium à l’ABS recyclé provenant de déchets PCR, notamment de DEEE[3], en utilisant un process de fabrication additive. Pour y arriver, l’entreprise a dû acquérir de nouvelles compétences, notamment en éco-conception et dans le développement de machines de fabrication additive grand format.

Avec sa collection Le Motif Français®, elle a ainsi réduit de 25 % l’impact environnemental de ses produits, ce qui prouve que le plastique peut aussi être une alternative écologique, contrairement aux idées reçues.

[1] Matières Premières de Recyclage

[2] Plastique Recyclé après Consommation

[3] Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques