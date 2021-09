Techniques de l’Ingénieur participe à IoT World 2021 et MtoM Embedded

Techniques de l'Ingénieur sera présent au salon IoT World et MtoM - Embedded pour l'édition 2021 à Paris Expo - Porte de Versailles. Le 5 & 6 octobre, notre équipe vous accueille sur le stand D28 pour vivre ensemble cette grande occasion.

L’an 2021 marque la naissance d’industries applicatives inédites !

En temps de crise où tout devient imprévisible et bouleversé, comme c’est le cas avec le Covid-19, il est d’autant plus important pour l’avenir des technologies IoT que celles-ci continuent à se construire et à se réinventer. La course aux innovations est lancée et elles ne manqueront pas de nous surprendre tant les technologies comme les logiciels se succèdent par vagues incessantes.

C’est pourquoi Techniques de l’Ingénieur est partenaire de cet événement leader permis par la fusion de IoT World et MtoM Embedded Systems. L’événement accueillera 150 exposants, ainsi qu’un panel de 79 tables rondes et conférences auxquels assisteront plus de 2 000 auditeurs. Et ce sont près de 7 000 visiteurs qui seront au rendez-vous !

Nous vous avions parlé dans un précédent article des animations et événements que propose le salon. Déroulons à présent les grandes lignes du projet.

Au programme

Pour la deuxième édition, ce sont de multiples animations et événements qui se croiseront durant ces deux jours riches en découvertes. Vous y trouverez notamment de nombreuses conférences traitant des fondamentaux et des nouveautés de l’internet des objets en passant par des témoignages et forums qui réuniront passionnés et décideurs.

Profitez de la nouveauté 2021

Vous cherchez un directeur IoT, un ingénieur ou un chef de projet : où le trouver ? Comment rédiger le « job description » pour bien recruter ? Nous créons pour vous le IoT HR Desk, un service à valeur ajoutée animé par un cabinet spécialisé dans le recrutement et le placement de spécialistes IoT de haut niveau. Vous serez reçu sur le salon gratuitement sur rendez-vous !

En quelques chiffres

Ces deux évènements ont accueilli en 2020 : 6 673 visiteurs uniques. Le programme de conférences et de tables rondes réunissait cette année-là :

2 733 auditeurs avec 79 tables rondes, conférences et 14 ateliers pratiques ;

199 exposants, partenaires et sponsors ;

251 Rendez-vous Business programmés sur les stands des exposants.

Rendez-vous Business gratuit

Seulement 5 minutes pour vous inscrire ! Vous sélectionnez les exposants que vous souhaitez rencontrer sur le site. Les rendez-vous sont organisés avec les exposants que vous aurez sélectionnés. Les rendez-vous de 30 minutes se déroulent directement sur les stands des exposants.

Inscrivez-vous ou demandez votre badge visiteur gratuit et découvrez l’intégralité des programmes de conférences via le site : www.salon-IoT-MtoM.com.

Nous n’attendons plus que vous !