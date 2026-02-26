Techniques de l’Ingénieur participe à JEC World 2026 !

Nous sommes heureux de renouveler notre partenariat avec JEC World pour l’édition 2026 dédiée aux matériaux composites et à leurs applications. Retrouvez-nous sur le stand 6P120 les mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 mars au Parc des expositions Paris Nord Villepinte.

JEC World est le principal salon au monde dédié aux matériaux composites, à leurs technologies et à leurs secteurs d’applications.

Organisé chaque année à Paris depuis plus de 60 ans, JEC World est l’événement de référence de l’industrie, rassemblant tous les acteurs majeurs de l’ensemble de la chaîne de valeur des composites, dans un esprit d’innovation, de business et de networking.

JEC World est également une source d’inspiration et de découvertes, visité par des professionnels issus des industries utilisatrices finales telles que l’aéronautique et le spatial, la mobilité et le transport, les infrastructures et la construction, les énergies renouvelables et la gestion de l’eau, jusqu’aux équipements sportifs et à l’électronique grand public.

En 2026 l’évènement proposera un programme de conférences inspirant, explorant les tendances majeures qui façonnent l’avenir de l’industrie des composites. Les sessions de cette édition mettront l’accent sur des thèmes clés tels que les matériaux circulaires et le design & la simulation, et mettront en lumière des secteurs stratégiques comme la construction, l’aéronautique et le maritime, moteurs d’un développement plus durable et performant des solutions composites.

Les participants découvriront les dernières innovations, les tendances technologiques et les avancées de la recherche qui stimulent le progrès dans ces domaines essentiels.

Grâce à un format combinant keynotes, panels d’experts et présentations de produits, les conférences favoriseront les échanges approfondis, le partage de connaissances et la génération d’insights concrets et exploitables. Rejoignez les leaders, innovateurs et experts internationaux pour anticiper les prochaines grandes transformations de la chaîne de valeur des composites et rester à la pointe de l’évolution du secteur.