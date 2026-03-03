Techniques de l’Ingénieur participe à Techinnov !

Techniques de l'Ingénieur est partenaire de Techinnov, l'événement phare au service de l'innovation. Pour sa 20ᵉ édition le 24 mars 2026, Techinnov se déroulera au Parc Floral de Paris.

20 ans au service de l’innovation

Depuis deux décennies, Techinnov s’impose comme le rendez-vous incontournable où se rencontrent business et innovation. En 20 ans, l’événement a vu naître des centaines de projets, accompagné la transformation d’entreprises et contribué à l’intégration durable d’innovations dans notre quotidien. Une réussite collective qui témoigne de la vitalité de l’écosystème français.

Une conviction fondatrice : l’innovation se construit ensemble

Créé sous l’impulsion de la CCI Essonne, en partenariat avec la CCI Paris Ile-de-France, Techinnov est né d’une idée forte : l’innovation doit être portée collectivement.

Depuis 20 ans, l’événement propose un espace privilégié d’échanges et de rencontres entre laboratoires de recherche, startups, grands groupes et investisseurs. Objectif : favoriser la croissance des entreprises innovantes et accélérer le passage de l’idée au marché.

Au fil des éditions, Techinnov a su fédérer les territoires d’innovation, désireux de valoriser leur attractivité et leur compétitivité à travers les startups qu’ils accompagnent.

Une 20ᵉ édition sous le signe de l’ambition nationale

Pour sa 20ᵉ édition, Techinnov prend une dimension nationale avec la représentation de nombreuses régions françaises. Cette ouverture se traduit également par la création de deux prix dédiés aux régions, venant compléter les catégories historiques :

GreenTech

FoodTech & Agritech

HealthTech

Défense & Sécurité

Transformation Numérique

Tech2030

Une évolution qui confirme la volonté de l’événement de refléter la diversité et la richesse de l’innovation sur l’ensemble du territoire.

Un soutien affirmé dans un contexte exigeant

Dans un environnement économique marqué par des bouleversements conjoncturels, Techinnov réaffirme plus que jamais son engagement aux côtés des entreprises.

Derrière les milliers de rendez-vous d’affaires organisés chaque année se dessinent des trajectoires entrepreneuriales, des avancées technologiques concrètes et un impact économique réel. Techinnov agit ainsi comme un véritable catalyseur de croissance.

Un événement pensé pour les startups

Chaque année, Techinnov met en lumière des startups visionnaires. Participer à l’événement, c’est :

Booster sa croissance

Accéder à des opportunités d’affaires ciblées

Rencontrer des décideurs et investisseurs clés

Intégrer un réseau d’acteurs majeurs de l’innovation

En 20 ans, Techinnov est devenu bien plus qu’un salon : un moteur de connexions stratégiques et un accélérateur de projets.

Cap sur l’avenir

Fidèle à sa mission, Techinnov continue de regarder vers l’avenir avec la même énergie qu’à ses débuts : s’inspirer pour créer, innover pour améliorer, explorer pour avancer. Un engagement durable au service de l’innovation française et de celles et ceux qui la font vivre au quotidien.