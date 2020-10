TOP 5 : les articles les plus lus en #septembre2020

Quels sont les articles les plus lus du mois ? Voici le top 5 !

Safran a lancé un programme d’intrapeneuriat destiné à l’ensemble de ses collaborateurs, il y a deux ans. Une démarche récente, mais qui traduit la volonté du groupe de développer de nouvelles formes de travail et d’innovation.

Nicolas Multan est directeur général d’Hemeria, une start-up toulousaine qui est devenue en quelques années une des pépites françaises de l’aérospatial.

Airbus veut mettre sur les pistes le premier avion commercial zéro émission en 2035. L’entreprise fait le pari de l’hydrogène et dévoile trois concepts d’avions.

Faire pousser des tissus et des organes sur des systèmes microfluidiques miniatures, c’est à cela que se résument les organes sur puce. Sur ces surfaces qui font tout au plus un millimètre, sont ainsi mimées les fonctions physiologiques. Comment sont-elles construites et quelles en sont les applications ?

Dans sa série Innovantes, Techniques de l’Ingénieur rencontre des chercheuses, entrepreneuses, ingénieures à l’origine d’innovations technologiques. En tant qu’ingénieure et spécialiste des problématiques de diversité hommes-femmes, Marie-Hélène Therre intervient dans les entreprises pour les aider à lutter contre les biais de genre dans l’innovation.