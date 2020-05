TOP 5 : Les articles les plus lus en #Avril2020

Quels sont les articles les plus lus dans le magazine d'actualité en avril 2020 ? Ce mois-ci, on a encore parlé du Covid-19, de biodiversité, d'alimentation ainsi que de réalité virtuelle dans l'industrie.

Pour éviter la propagation du Covid-19 (et d’autres virus) dans ses hôpitaux, les trains et les métros, la Chine a acheté des centaines de robots d’une entreprise danoise. Équipés de lampes UV, ils peuvent désinfecter une salle en 15 minutes.

Les masques de protection manquent, mais pas les solutions. Sur la toile, des patrons de masques sont largement partagés pour permettre aux citoyens de les réaliser. Sur le terrain, de nombreuses entreprises ont fait appel à des mains expertes pour concevoir les protections individuelles du personnel soignant. D’autres initiatives, en cours de réalisation, s’orientent vers les masques réutilisables.

Selon une nouvelle étude de l’University College de Londres, le réchauffement climatique pourrait entraîner des effondrements soudains et catastrophiques de la biodiversité partout dans le monde tout au long du XXIe siècle.

Une étude démontre que les personnes qui suivent les recommandations nutritionnelles de 2017 réduisent l’impact de leur alimentation sur l’environnement de 50 %. Un régime alimentaire pauvre en viande et riche en aliments d’origine végétale explique ce résultat.

Apprendre à manier une nouvelle machine en usine peut s’avérer dangereux. Heureusement, manipuler une réplique 3D virtuelle est sans risque ! La formation en réalité virtuelle se répand de plus en plus dans les industries. Comment expliquer cet attrait et à quelles nouveautés s’attendre ? Réponses dans cet entretien avec la chercheuse Indira Thouvenin.