TOP 5 : les articles les plus lus en #Août2020

Quels sont les articles les plus lus dans le Magazine d'Actualité en août 2020 ? Ce mois-ci : explosions de nitrate d'ammonium à Beyrouth, bactéries et contaminants tapis dans les huîtres, VTC électriques, un logiciel étudiant décodeur du génome du SARS-CoV-2, et Ariane 6 à l'assaut du marché spatial.

Le mardi 4 août, deux immenses explosions détruisent le port de Beyrouth et dévastent en partie la capitale libanaise. L’enquête se poursuit et la piste de l’accident est privilégiée. En cause : la détonation de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium stockées depuis près de sept ans dans un entrepôt portuaire, et provenant d’une cargaison saisie en 2013. Elles étaient transportées sur un navire en direction du Mozambique, depuis la Géorgie, qui faisait escale au port beyrouthin.

Une nouvelle étude révèle des résultats inquiétants : la présence généralisée de bactéries pathogènes et de microdébris d’origine humaine dans les huîtres en Birmanie. Ces résultats pourraient s’appliquer à d’autres parties du monde et suscitent des inquiétudes pour la santé humaine et l’environnement.

Selon l’ONG Transport & Environnement, les chauffeurs VTC ont tout intérêt à passer au plus vite à l’électrique. Ils pourraient économiser ainsi jusqu’à 3000 euros par an à Paris.

Empêchés de faire un stage à cause de la crise sanitaire provoquée par la Covid-19, deux étudiants de Polytech Grenoble ont mis au point un logiciel capable d’analyser le génome de du coronavirus SARS-CoV-2 responsable de cette maladie. Construisant ce logiciel à l’aide de bases de données déjà existantes, Xavier Pilastre et Guillaume Langlois ont comparé l’ADN du SARS-CoV-2 à celui de quatre autres virus : le VIH, la grippe espagnole, le H1N1 et le rhume saisonnier. Ainsi, ils ont pu mettre en avant les caractéristiques génomiques singulières du coronavirus.

Carole Deremaux, cheffe du service Architecte Ariane 6 au CNES, a expliqué à Techniques de l’Ingénieur les raisons pour lesquelles Ariane 6, la nouvelle fusée européenne à venir, a été développée si rapidement.

A retenir :

