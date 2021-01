Top 10 : les articles les plus en #2020

Quels sont les articles les plus lus cette année 2020 ? Découvrez votre top 10 !

Laurent Bataille est président de la société Poclain, spécialisée dans la fabrication de moteurs, de pompes, et de systèmes hydrauliques de puissance. Il a accepté d’évoquer pour Techniques de l’Ingénieur la crise sanitaire et ses conséquences, pour son entreprise et pour l’industrie française.

Le mardi 4 août, deux immenses explosions détruisent le port de Beyrouth et dévastent en partie la capitale libanaise. L’enquête se poursuit et la piste de l’accident est privilégiée. En cause : la détonation de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium stockées depuis près de sept ans dans un entrepôt portuaire, et provenant d’une cargaison saisie en 2013. Elles étaient transportées sur un navire en direction du Mozambique, depuis la Géorgie, qui faisait escale au port beyrouthin.

Des chercheurs américains ont ajouté un polymère conducteur à la surface de briques qui sont utilisées pour construire des murs d’habitation. Ces briques se comportent comme un supercondensateur et sont capables de stocker et restituer l’énergie.

En partenariat avec Techniques de l’Ingénieur, le Cetim (Centre technique des industries mécaniques) présente : « Défaillance d’étanchéité : Diagnostics et solutions ». Lors de cette conférence en ligne, les experts du Cetim et du LRCCP (Laboratoire de recherches et de contrôle du caoutchouc et des plastiques) vous proposent de partager leur expérience autour de cette thématique. L’occasion de répondre à toutes vos questions sur le sujet.

Nicolas Multan est directeur général d’Hemeria, une start-up toulousaine qui est devenue en quelques années une des pépites françaises de l’aérospatial.

Lors d’un accident industriel, l’Etat mobilise ses services pour assurer la gestion de crise. C’est ainsi que l’Ineris est intervenu lors de l’accident de Lubrizol. Retour sur cet épisode.

Des chercheurs ont fabriqué une nouvelle membrane pour dessaler de l’eau de mer à grande échelle grâce au procédé d’osmose inverse. Elle s’inspire directement d’une protéine localisée dans les membranes cellulaires des plantes et des animaux.

Le collectif Labos 1point5 lance un nouvel outil de bilan de gaz à effet de serre développé par et pour les scientifiques, spécifiquement pour les laboratoires de recherche. Il invite la communauté scientifique française à s’engager dans une démarche systémique de diminution des émissions. Lumière.

La neuromorphique consiste à s’inspirer du cerveau humain pour créer artificiellement des réseaux intelligents. Un exemple de bio-insipration qui pourrait à terme permettre le développement de réseaux performants et moins énergivores.

Sherpa dévoile une nouvelle étude sur le devoir de vigilance lié aux chaînes d’approvisionnement en minerais de neuf entreprises françaises impliquées dans la transition énergétique. Entretien.